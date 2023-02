Ces six documentaires hip-hop sortiront en 2023

L'annonce de la préparation d'un nouveau documentaires musical a souvent tendance à susciter de fortes attentes. En 2023, plusieurs artistes verront enfin le leur à l'écran. Entre les hauts et les bas de la carrière de Nicki Minaj, la création du Wu-Tang Clan par Ol'Dirty Bastard, entre autres, ou encore l'évolution au fil du temps de Ne-Yo, la liste est prometteuse. Voici six documentaires hip-hop qu'on attend avec impatience et qui sortiront en 2023.

Nicki: A Six-Part Documentary Series

Date de sortie : courant 2023

Le documentaire tant attendu de Nicki Minaj avait été annoncé en novembre 2020 : il semblerait que celui-ci puisse enfin voir le jour. Initialement, la série documentaire de 6 épisodes devait être produite par HBO, mais la chaîne a fini par annuler le projet pour des raisons inconnues. En juillet 2022, Nicki partageait la bande annonce du film sur son compte Instagram en stipulant qu'il devrait "arriver plus tôt que vous ne le pensez". Une information qui n'a pas été mise de côté par les fans de la rappeuse qui attendent fermement le documentaire pour avoir enfin un sneak peek de la vie personnelle de l'artiste et de l'histoire de sa monstrueuse carrière.

Rap Trap : Hip Hop on Trial

Date de sortie : 23 Février 2023

Sur la plateforme de streaming américaine Hulu à partir du 23 février, Rap Trap : Hip Hop on Trial reviendra sur les arrestations des rappeurs Young Thug et Gunna en 2022 et sur la question qu'elles ont toutes deux soulevée : les paroles de chansons doivent-elles être utilisées dans les procès ? Dans le YSL RICO Case, les deux artistes mis en cause ont vu certains de leurs morceaux, dans lesquels ils se confiaient comme dans un journal intime, leur porter préjudice.

Parmi les témoignages, on retrouvera le CEO Kevin Liles, Fat Joe, l'ex compagne de Young Thug Jerrika Karlae, Jewel Wicker et McKinley “Mac” Phipps Jr.

Paname : le Grand Paris du Rap

Date de sortie : 23 Février 2023

Sur France TV Slash, dès le 23 février, Grünt révélera son tout nouveau documentaire consacré au rap parisien. Il s'attachera à raconter la période charnière au début des années 2010, qui a donné un nouveau souffle au mouvement. Ce retour sur la dernière décennie hip hop de la capitale est commenté par des rappeurs, des journalistes et d'autres acteurs de l'industrie musicale. Et bien sûr, Mouv' en est partenaire.

The D.O.C

Date de sortie : courant 2023

The D.O.C - TROOPER ENTERTAINMENT

L'histoire de The D.O.C est bien particulière. Entre 1988 et 1992, il sort No One Can Do It Better, un premier album qui sera certifié platine. Il co-écrit ensuite des paroles pour Straight Outta Compton de N.W.A., Eazy-E's Eazy-Duz-It et The Chronic de Dr Dre. Co-fondeur de Death Row Records avec Dre et Suge Knight, il a aussi été le mentor de Snoop Dogg jusqu'au jour où un terrible accident lui fait perdre la voix. Diffusé en avant-première au Festival de Tribecca, le film devrait arriver en streaming cette année.

Ol'Dirty Bastard : Biography

Date de sortie : courant 2023

Ol'Dirty Bastard © Getty - Al Pereira

Après la sortie de nombreux documentaires non-officiels sur son histoire, la famille du rappeur Ol'Dirty Bastard va enfin dévoiler le premier véritable documentaire sur sa carrière. Il comprendra des témoignages du Wu-Tang Clan, de sa famille et de sa femme, Icelene Jones. Les réalisateurs Sam et Jason Pollard sont à l'origine de ce documentaire rempli de séquences inédites et qui verra le jour cette année.

Ne-Yo "In My Own Words"

Date de sortie : Février 2023

Le documentaire, portant le nom du premier album de Ne-Yo, reviendra sur l'histoire de la création de celui-ci et du début de la carrière de cet artiste aux multiples récompenses. Depuis le début des années 2000, Ne-Yo s'est construit une carrière de taille dans une industrie compliquée. Dans ce court documentaire qu'il a teasé cette semaine sur sa chaine YouTube, il revient sur les moments forts de sa carrière.