Chaos du drop Corteiz x Nike : "l'espace public n'est pas un Far West" rétorque la mairie de Paris

Un événement organisé par Nike et Corteiz a dégénéré mercredi 12 avril à Paris, laissant six personnes blessées et nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.

Une distribution de sneakers qui tourne au chaos

Des centaines de jeunes se sont rassemblés pour la sortie d'une paire de sneakers (Air Max 95) et ont été invités à se rendre place de la République pour suivre un bus aux couleurs de la RATP qui devait les mener jusqu'à la boutique éphémère où se trouvaient les chaussures... La situation a cependant rapidement dégénéré, provoquant des mouvements de foule violents et des bagarres. Plusieurs personnes ont été blessées et cinq ont été hospitalisées. La ville de Paris a condamné l'opération et envisage des suites judiciaires. Les participants ont également dénoncé une organisation insuffisante.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Drop sauvage : quid de la sécurité ?

Cet événement tragique soulève une fois de plus la question de la sécurité lors de ces distributions de sneakers, de plus en plus fréquentes et qui attirent des centaines, milliers de personnes, principalement des jeunes, à la recherche de produits exclusifs. Malheureusement ces opérations peuvent provoquer un désordre dans la ville allant même jusqu'au drame.

Les marques doivent-elles être tenues responsables de garantir la sécurité de leurs clients lors de ces événements ? Les autorités locales doivent-elles être informées et donner leur accord pour la tenue de ces événements ?

Les marques doivent prendre leurs responsabilités

Clairement, il appartient aux marques d'assurer la sécurité de leurs clients en prenant des mesures appropriées, telles que l'embauche de personnel de sécurité supplémentaire, la notification des autorités locales et la mise en place de mesures de contrôle des foules.

En fin de compte, il est important de se rappeler que la sécurité doit être la priorité absolue lors de ces événements. Les marques doivent veiller à ce que leurs clients et le public puissent participer à ces opérations de manière sûre et responsable, sans risquer leur vie ou leur santé.

Le point de vue de la mairie de Paris

“On n'était pas au courant. Il n'y a pas eu de demande d'autorisation qui a été faite et notamment sur des opérations commerciales, elles doivent faire l'objet d'une autorisation, voire d'une redevance. “ assure David Belliard (que nous avons contacté), Adjoint aux mobilités, transformations de l'espace public, transports et au code de la rue à la mairie de Paris. “Il y a quand même une nécessité aujourd'hui pour ce type de l'agence qui organise ce type d'évènement dans l'espace public de se mettre au diapason des règles qui régissent l'espace public qui n'est pas un Far west dans lequel tout est possible et rien n'est régulé”.

La mairie de Paris est actuellement en train de chercher ses options pour poursuivre les deux marques comme nous a confié David Belliard.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

En attendant, il faut absolument que les marques de sapes préparent en amont avec la ville ce type de drop pour ne pas frustrer les jeunes et surtout causer des vraies émeutes qui peuvent rapidement dégénérer.