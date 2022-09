Chris Rock n’accepte pas les excuses de Will Smith suite à la gifle

Une polémique dont tout le monde se souvient forcément : le scandale de la gifle par Will Smith à Chris Rock lors des Oscars 2022. Pour rappel, c'était un rebondissement auquel personne ne s'attendait : dimanche 27 mars, en pleine 94e cérémonie des Oscars, Will Smith s'est déchaîné contre Chris Rock, qui présentait l'événement. Le motif de la bagarre ? Chris Rock s'est amusé de l'alopécie de la femme de Will, Jada Pinkett-Smith , en comparant sa coupe à celle de Demi Moore, chauve dans le film À Armes égales de Ridley Scott.

Un acte violent que le comédien a regretté puisqu'il s'était excusé auprès de Chris Rock dans un message publié sur Instagram et il avait même pris la décision de démissionner de l'Académie des Oscars en déclarant : "Mes actions lors de la cérémonie des 94e Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables" Une polémique non pas sans conséquences pour l'acteur puisque Will Smith a connu un boycott sur de nombreux films et a eu une sanction disciplinaire : il a été banni pendant 10 ans des Oscars.

Quelques mois, après le scandale, Wil Smith avait tenté de faire amende honorable encore une fois à travers une vidéo de 6 minutes postée sur sa chaîne YouTube. Le Prince Bel-Air a expliqué son geste fou, disculpé sa femme et essayé de s'excuser à nouveau auprès de Chris Rock, qui refuse de lui parler dans la vraie vie : "J'ai essayé de prendre contact avec lui ces derniers mois et le retour que j'ai eu est qu'il n'était pas prêt à me parler. Alors je te présente mes excuses. Mon comportement fut inacceptable. Et je suis là, quand tu seras prêt à parler."

Chris Rock ne pardonne pas à ce "connard"

Une belle tentative de réconciliation de la part de Will... mais qui n'a visiblement pas touché l'humoriste. En effet, comme il est révélé à Deadline , Chris Rock est revenu sur cette vidéo d'excuses de Will Smith pendant qu'il se produisait aux côtés de Dave Chappelle à l'O2 Arena de Londres.

Chris Rock a répondu à la vidéo de l'acteur de Men in Black, et ce, dès l'ouverture de son spectacle avec des mots : "Oui, ce connard m'a fait mal. Il a interprété Ali, je ne suis même pas capable de jouer Floyd Mayweather" il a également ajouté : "J'emmerde ta vidéo de prise d'otage !"

Des propos assez virulents qui montrent que le geste n'est pas passé.