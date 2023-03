Cinq jeunes Iraniennes arrêtées pour avoir dansé sans voile sur "Calm Down" de Rema

Quoi de plus banal en 2023 qu'une chorégraphie sur l'un des tubes du moment, tournée à l'aide d'une téléphone et postée sur les réseaux sociaux ? Ce qui aurait été un acte parfaitement anodin en France a malheureusement valu de sérieux ennuis à cinq jeunes femmes iraniennes, arrêtées il y a quelques jours après la diffusion d'une vidéo de danse devenue virale sur TikTok.

Une chorée filmée sans voile et en crop top

Sur les images, tournées dans le quartier résidentiel d'Ekbatan à Téhéran, on aperçoit les cinq femmes danser sans voile et vêtues de crop tops sur le hit de Rema Calm Down. La vidéo est devenue virale aux alentours du 8 mars dernier, soit la date de la Journée Internationale des droits des femmes.

Dans l'émission Rezo, Ngiraan Fall et Laurence Méride racontent cette triste histoire et récapitulent ce que l'on sait pour l'instant de l'arrestation des cinq jeunes femmes :

Rema apporte son soutien

Les comptes qui ont repéré la vidéo ont affirmé que les jeunes femmes ont été arrêtées et détenues pendant deux jours. Une vidéo dans laquelle on peut les voir, voilées, exprimer leurs regrets a ensuite émergé mais des doutes existent en ce qui concerne son authenticité.

Le chanteur nigérien Rema a quant a lui affiché son soutien aux cinq Iraniennes sur son compte Twitter :

