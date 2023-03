Ciryl Gane : le "Bon Gamin" en six anecdotes

La nuit blanche, ou le réveil tardif, devrait valoir le coup ce week-end. Dimanche, à 4 heures du matin, heure française, le combattant français de MMA Ciryl Gane affrontera l'Américain Jon Jones pour le titre de champion du monde des poids lourds.

Et pour ne pas que vous alliez regarder le combat la fleur au fusil, on vous a listé six anecdotes à savoir sur le "Bon Gamin" :

1 - Une histoire de potes

S’il se fait surnommer « Bon Gamin », c’est parce qu’il appartient au collectif musical du même nom, dont font aussi partie ses amis Ichon, Loveni et Myth Syzer.

2 - Un voisin digital

Ses liens avec le rap français ne s’arrêtent pas là puisqu’il a raconté lors d'un live Twitch qu'il a récemment eu la chance de rencontrer l’un de ses nouveaux voisins : Laylow.

3 - Des débuts tardifs

Son ascension a été fulgurante mais il a commencé les sports de combat sur le tard, à l’âge de 24 ans. Sa carrière en MMA a même débuté à 27 ans.

4 - De la commode à l’armoire à glace

Avant de devenir le champion qu’il est aujourd’hui, il a fait pas mal de petits boulots dont celui d'éboueur ou de vendeur de meubles.

5 - Un palmarès quasi-irréprochable

Jusqu’à son combat contre le champion en titre des poids lourds Francis Ngannou en janvier 2022, Cyril Gane n’avait jamais encaissé la moindre défaite en compétition.

6 - Gamer à ses heures

En parallèle de sa carrière de combattant, le "Bon Gamin" anime aussi une chaîne YouTube et une chaîne Twitch, sur lesquelles il propose du gaming et des lives avec des invités.

Bonus : Ciryl Gane raconte comment il a dépensé sa première kishta de l'UFC