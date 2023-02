Clap de fin pour Damso ?

Dans sa dernière publication Instagram, Damso a indiqué la clôture de la tournée QALF. Plus qu'une fin de tour après une vingtaine de dates (dont 4 Bercy), le rappeur annonce aussi implicitement le début d'une longue pause à venir. Sur sa photo de profil, récemment modifiée, est inscrite la date du 30 Mai 2025. C'est loin certes, mais le rendez-vous est pris. Le roi des énigmes laisse à sa fanbase, dont il connait le dévouement, tout le loisir de théoriser sur son retour. Album, film, concert... le mystère reste entier.

Dernier album ou peut-être pas...

La vie nous le dira. Si le retour de Damso est bel et bien confirmé, on ne sait pas en quoi il consistera. Les théories des fans affublent sur les réseaux sociaux. Certains imaginent la sortie d'un film qu'il tease depuis un moment déjà. D'autres y voient une double sortie, avec un album en plus. Tandis que les plus optimistes rêvent d'un Stade de France. Et pourquoi pas les trois en même temps, finalement ?

Quoiqu'il en soit, ce sera (probablement) le dernier retour de Damso sur les devants de la scène. Dans une interview pour la RTBF il expliquait cette volonté de s'écarter du paysage médiatique : " Et si moi-même je n'aime plus ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? C'est ça la question. Il faut un équilibre. Partir pour soit mieux revenir ou ne jamais revenir, mais il faut que je puisse toujours aimer ce que je fais. Comme ça je peux transmettre de l'amour. Si j'aime plus ce que je fais, la balance n'est pas correcte."

Avec un fils qui grandit et des envies de découvrir de nouveaux horizons, il parait évident que la carrière du rappeur aux multi-certifications est plus proche de sa fin que de son début...