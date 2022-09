Clash avec Booba, Maes, Comores… Rohff répond à ses fans

Les amateurs de Rohff connaissent bien sa carrière, ses classiques, sa longévité mais aussi son franc parler. En effet, le rappeur du 94 n'a pas sa langue dans sa poche et quand il s'agit de prendre position, donner son avis ou répondre à sa communauté, Housni ne passe pas quatre chemins. Ce mercredi 31 août, ROH2F a répondu aux questions de ses fans en story sur son compte Instagram.

Curieux, respectueux et reconnaissants de sa musique les fans ont posé diverses questions, le rappeur a répondu a plus d'une vingtaine de questions sur différents sujets notamment sa carrière, ses projets à venir, son Bercy, son clash avec Booba, son pays d'origine les Comores, sa spiritualité, l'UFC... On vous récap les anecdotes et réponses du Grand Monsieur.

Publicité

Gros respect pour Rohff, sa carrière et ses classiques

Et le respect pour ses fans est mutuel !

Story Rohff

Story Rohff © Radio France

Booba : clash, réconciliation possible ?

Bon pas de réconciliation possible manifestement mais un combat où Rohff explicite ce qu'il souhaiterait faire à son adversaire...

Story Rohff

Story Rohff

Un clip tourné aux Comores pour bientôt ?

Il semblerait qu'un clip d'Housni tourné dans son pays natal les Comores est dans les tuyaux... patience donc !

Story Rohff

Une suite à "Grand Monsieur" ?

Que les fans se réjouissent, Rohff semble chaud pour faire une suite à Grand Monsieur sorti en 2021. Avant, le rappeur sortira quelques clips.

Story Rohff

Sa dédicace à Maes

Si Rohff ne regrette pas sa dédicace à Maes sur son dernier morceau Lifestyle ? Absolument pas !