Clémentine Vergnaud : "ça m'a fait du bien de parler de mon cancer"

"Les médecins n'ont pas le droit de pleurer..." Clémentine Vergnaud, la trentaine, est à l'hôpital. Les résultats des examens sont sans appel. Elle a un cancer des voies biliaires, un cholangiocarcinome, diagnostiqué en juin 2022. Une annonce racontée en détail dans le premier épisode du podcast "Ma vie face au cancer : le journal de Clémentine" .

"Moi j'ai eu la meilleure annonce qu'on pouvait avoir. Une annonce douce. Une annonce pleine d'empathie", confie Clémentine au micro de son collègue de France Info, Samuel Aslanoff. Elle est dans sa chambre, le médecin se rapproche d'elle, prend ses mains entre les siennes. C'est là que tout commence. Une entrée dans l'intime d'une jeune femme liée à sa maladie mais terriblement pressée par le sentiment de devoir en parler. "Moi, à la base, le podcast je n'étais pas très à l'aise avec. Mais, la proposition m'a été faite et j'ai trouvé que c'était un bon moyen pour se raconter."

Ne plus être seule

Dès le début, il y avait chez elle, cette envie de parler. De raconter ce qu'elle vivait au quotidien à cause de son cancer, sa prise en charge, ses différents traitements. "Au départ, j'ai commencé par écrire sur mon ordinateur. Je faisais des chapitres de la maladie en fonction de ce qui m'arrivait, de ce que je ressentais, de ce qui m'avait profondément marqué."

La parole a pris le pas sur l'écrit, mais l'idée reste la même. Parler pour ne pas être seule, parler pour être comprise de ses proches et bien au-delà. "Je pense que les gens n'avaient pas parfaitement compris ce que je traversais. Et c'est hyper important qu'ils aient pu le comprendre. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a permis d'avancer dans mon cheminement propre que je fais avec le cancer."

Après de nombreux essais, un traitement semble mieux marcher que les autres. Il fait stagner la propagation de la maladie. Une ouverture pour la journaliste qui lui permet de penser au futur : "il va y avoir une saison 2 du podcast parce que l'histoire ne s'arrête pas à ce que je raconte dans les premiers épisodes."