Code vestimentaire et uniforme à l’école : pourquoi le vêtement fait-il débat ?

Chaque année en France, le mois de septembre signe la fin des vacances et le retour sur les bancs de l’école pour les élèves du premier et du second degré. Auprès du gouvernement, la rentrée scolaire a pris un peu d’avance. Dimanche 27 août, le nouveau ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, a annoncé les mesures de l'État concernant les élèves .

Parmi elles, c’est l’interdiction du port de l’abaya (un vêtement couvrant traditionnel au Moyen-Orient et au Maghreb) qui semble soulever le débat. « J’ai décidé qu’on ne pourra plus porter d’abaya à l’école » a déclaré Gabriel Attal sur le plateau du 20 Heures de TF1.

Alors que l’ancien porte-parole du gouvernement s’est déjà montré favorable à l’instauration du port de l’uniforme pour les établissements qui le souhaitent, pourquoi le vêtement fait-il tant débat dans le milieu scolaire ?

Les motivations

Ce n’est pas la première fois qu’un vêtement se voit refuser les portes d’un établissement scolaire. En 2004, c’est le port du voile à l'école qui devient interdit . Et pour cause, un accessoire est banni lorsqu’il est considéré comme un signe ostensible d’appartenance à une religion, et ce depuis le 9 décembre 1905, lors de l’instauration de la loi de séparation de l’Église et de l’État . Pourtant, plusieurs établissements font le choix d’interdire certains vêtements, sans forcément qu’ils aient de connotation religieuse. Shorts, jeans troués, t-shirts à bretelles fines ou encore jupes courtes, quelles sont les motivations derrière ces interdictions ?

Pour certains spécialistes, les restrictions vestimentaires auraient un comportement sexiste . En effet, ce sont bien souvent les jeunes filles qui sont le plus touchées (mini shorts, jupes, robes courtes…), et ce dès le plus jeune âge. En 2017 déjà , la directrice d’une école primaire de Vincennes, en région parisienne, avait fait l’objet d’une vague d’incompréhension de la part des parents d’élèves. La raison ? L’interdiction de porter des shorts pour les petites filles. Selon la cheffe d’établissement, ce vêtement représenterait un risque d’attraper des maladies, telles que la gastro-entérite. Interdiction qui n’a toutefois pas été élargie aux petits garçons de l’école. Pour d’autres, le code vestimentaire veille à lutter contre le harcèlement. Seulement, que dit la loi ? Les chefs d’établissement ont-ils vraiment le droit d’interdire le port de certains vêtements, si ces derniers n’ont pas de connotations religieuses ?

L’uniforme, la solution ?

Il n’existe pas d’interdiction de tenue vestimentaire (hormis religieuse) dans le texte de fonctionnement des établissements scolaires, c’est donc bien à l’établissement lui-même d’instaurer ses règles en matière de dress code. Ainsi, les élèves français n’ont pas tous affaire aux mêmes restrictions, ce qui laisse place à toute une panoplie de tenues. Cette liberté vient remettre sur le tapis un autre débat, celui de l’instauration d’un uniforme. De nombreux pays ont déjà adopté la tendance , c’est le cas notamment du Royaume-Uni ou encore du Japon. Et si l’uniforme n’est pas obligatoire dans toutes les écoles, la plupart s’y prêtent volontiers.

En France, la première dame, Brigitte Macron, estime que l’uniforme permettrait de lutter contre le harcèlement scolaire, (chaque année, 1 million d’élèves avouent en être victime s), notamment en « gommant les différences. » Seulement, les avis sont partagés. Pour certains professionnels, l’uniforme n’est pas la solution. « La stigmatisation peut porter sur l’état de la tenue, certaines sont délavées, tâchées ou trop petites, car utilisées sur plusieurs membres de la fratrie d’année en année, faute de moyens » témoigne Alain, professeur de chimie en Guadeloupe pour le HuffPost.

L’uniforme, qui semble ne pas être une véritable solution contre le harcèlement scolaire, aurait-il d’autres fonctions ? En choisissant d’émettre des restrictions sur la tenue vestimentaire, les établissements espèrent-ils jouer en faveur de meilleurs résultats scolaires ? Des chercheurs ont pourtant établi qu’il n’y avait aucun lien entre la réussite et le port d’un uniforme. Le vêtement reste au cœur du débat et les motivations qui tournent autour du code vestimentaire sont multiples. Laïcité, santé ou encore respect, les professionnels ne parviennent pas à se mettre d’accord et les résultats peinent à faire leurs preuves.

