Columbine, c'est définitivement finito : retour sur un OVNI du rap français

"Adieu bientôt /J'fais plus de sessions gaming que de sessions studio", rappait Foda C sur le morceau éponyme du dernier album de Columbine Adieu bientôt. De là à dire que sa reconversion dans le monde du gaming était toute tracée, il n'y a qu'un pas. Ce vendredi 19 avril, l'artiste a dévoilé la nature de ses nouveaux projets : un studio de jeu vidéo baptisé Drama et un projet de FPS ultraréaliste nommé Unrecord.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Problèmes de santé vocale, une passion pour le rap fortement diminuée, l’impression d’avoir déjà tout raconté sur moi et une envie logique d’explorer de nouvelles thématiques moins personnelles à travers de nouveaux challenges" : telles sont apparemment les raisons qui ont poussé Foda C à s'éloigner durablement du monde de la musique. Si les premières images de son FPS sont devenues virales et ont suscité l'excitation des internautes (plus de 80 millions de vues) sur les réseaux, les fans de la première heure ont été déçus d'apprendre que Foda C ne comptait pas revenir à la musique, que ce soit en solo ou via Columbine. En quelques années seulement, la formation a véritablement marqué le paysage musical de son empreinte et continue d'exister dans le cœur des fans. Retour sur un groupe OVNI du rap français.

Publicité

En décalage depuis le début

Columbine est né d'Internet, à une époque où TikTok n'existait pas encore. C'est via YouTube que le collectif émerge en 2014, grâce au morceau Charles - Vicompte. Celui-ci est signé Yro, car oui, au départ la formation ne se résume pas au duo Lujipeka/Foda C. Le collectif est en réalité bien plus large et comprend aussi Chaps, Chaman, Sully et un certain Larry Garcia... plus connu sous le nom de Lorenzo.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans ce premier morceau parodique et haut en couleur, Yro se paye la gueule de la jeunesse dorée : "Versace, Vespa, vie de luxe, Louis Vuitton / Un "A" collé à l'arrière, Bugatti Veyron / J'ai appris à faire du vélo dans mon salon / Gucci, Gucci, Gucci, mignon déjà l'million." Les premières esquisses de l'univers Columbine sont posées.

Deux ans plus tard, en 2016, une année charnière dans l'histoire du groupe, sort le projet Clubbing for Columbine. Ce premier album singulier permet à la formation de continuer à développer un son très expérimental et influencé par la musique électronique, tout en introduisant les thématiques qui leur seront chères par la suite.

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Leur nom de scène était déjà une référence directe à la tristement célèbre tuerie de Columbine dans le Colorado aux Etats-Unis, mais avec le titre du disque, détournant le nom du documentaire Bowling for Columbine de Michael Moore sur la question des armes à feu aux USA, le collectif enfonce le clou. Au cœur de ce tragique événement se trouve une bonne partie des thématiques que porteront ensuite Lujipeka et Foda C durant leur courte mais intense carrière : la période scolaire, la jeunesse qui se cherche, le sentiment de rejet ou encore la solitude et la dépression. Le tout accompagné d'un logo évocateur : une kalashnikov aux ailes de colombe, sensée symboliser la dualité entre le bien et le mal.

Clubbing for Columbine demeure toutefois un album assez confidentiel, même s'il comprend un premier coup d'éclat : le morceau Les Prélis. Ce titre de cinq minutes dévoile une écriture ciselée et très imagée, et leur permet de toucher une audience grandissante. "Sans prélis, ça rentre tout seul / comme sur l'trajet après les cours", rappe Foda sur le titre, liant ainsi le monde de l'école à celui d'une sexualité naissante. L'originalité de leur texte réside aussi dans l'enchaînement de phases poétiques et profondes avec des références plus légères à la pop culture : "J'pleure que devant un best of de Zizou" ou "Go fast dans la forêt, j'veux être le premier à voir Totoro".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Se jouer des mots

Il faut toutefois attendre 2017 pour que le groupe remporte son véritable premier succès avec son second long-format baptisé Enfants Terribles. Les deux Rennais y dévoilent un univers plus sombre, toujours marqué par la jeunesse et l'adolescence, mais moins festif.

S'y retrouvent tous les ingrédients disséminés sur les premiers éléments de leur discographie, mais de manière plus aboutie. L'écriture touche aussi à une certaine forme de justesse, qu'il s'agisse de partager la solitude et l'ennui ("Poto je m'inquiète, arrête tout ça, trouve toi un taf / Assis sur un banc j'attends sagement que le temps passe" sur Enfants Terribles ou "Mais crois-moi, vivre isolé c'est blessant / J'en fais les frais des mois durant / Une belle année est une année à perdre son temps" sur Temps Electrique), d'exprimer un amour maladroit ("T'as coincé les doigts dans la porte de mon cœur / J'dis n'importe quoi mais tu vois où j'veux en venir" sur Talkie Walkie) ou encore d'évoquer le rapport aux technologies ("Elle répond pas pourtant elle a lu l'message / Y'a marqué vu !" sur Wohoo).

Porté notamment par les titres Enfants Terribles et Temps Electrique, le disque se révèle être un réel succès commercial. Columbine décroche son premier disque d'or, et le fait brûler en vidéo pour tenir la promesse faite dans le titre Rémi : "L'disque d'or, on l'fera fondre". Aujourd'hui, Enfants Terribles est certifié disque de platine.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Avec Adieu, bientôt en 2018, suivi d'Adieu, au revoir l'année suivante, le groupe délivre une musique de plus en plus mature et amorce une virée plus affirmée du côté de la pop. Avec des chansons comme Cache-Cache ou C'est pas grave, Lujipeka et Foda C prennent leurs distances vis-à-vis du rap tout en gagnant en popularité auprès d'un public plus large. Une démarche d'ouverture qui contraste avec les titres des projets, Adieu, bientôt et Adieu, au revoir, qui annoncent après cinq petites années de carrière la fin de l'aventure Columbine.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un impact discret sur le rap français

Depuis la sortie de leur dernier album, quatre années se sont écoulées. Lujipeka a commencé à tracer son propre chemin en solo, avec les deux EP L.U.J.I et P.E.K.A et un album intitulé Montagnes Russes, mais Foda C n'avait plus donné de nouvelles concernant la suite de sa carrière. C'est aujourd'hui chose faite et l'on sait désormais qu'il évoluera désormais dans un tout autre univers : celui du jeu vidéo.

Dans le rap français, peu d'artistes se revendiquent de l'influence Columbine. Certains acteurs de la nouvelle génération, à l'image de Luther ou d'H Jeune Crack, s'inscrivent toutefois dans cette lignée de très jeunes rappeurs racontant les réflexions d'une jeunesse qui se cherche et remplie d'autodérision. Mais depuis quelques années, la tendance majoritaire dans le rap est plutôt de développer une identité axée sur le "flex" et l'image, aux antipodes du côté intimiste et presque "emo" que développait Columbine. On espère malgré que le futur nous offrira de nouveaux artistes capables de rapper l'adolescence avec autant de justesse et de poésie.