Combien gagne un chauffeur Uber ?

Dans Rézo, avec la participation de l'autrice du livre "UberUsés", nous avons pu discuter en profondeur des conditions pour les chauffeurs Uber dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

A partir de 2015, les tarifs Uber on baissé drastiquement et les chauffeurs ont perdu énormément de revenus et ont commencé à se mobiliser.

On a aussi pu noter le poids des notes sur l'appli qui permettent à la plateforme de contrôler les chauffeurs et d'augmenter leur dépendance. Aujourd'hui sur les 55 000 chauffeurs avec des prix liés au monopole de Uber et ses commissions sur les chauffeurs, ceux-ci gagnent moins de 1 euro sur des courses à moins de 10 euros.

Uber paraît ne pas coûter cher car c'est en réalité les chauffeurs qui ont énormément de frais : ils doivent changer leur voiture tous les six ans, payer leur comptable, faire attention à leurs notes etc...