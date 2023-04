Comment Alkpote a rejoint la ZZCCMXTP (Zizi Caca Mixtape) ?

La team de la ZZCCMXTP était présente dans nos studios pour imaginer un nouvel habillage sonore de la radio. À cette occasion, on a pu leur poser quelques questions sur la collaboration avec Alkpote. Et forcément, ça valait le coup. Derrière leur titre "Violette et Citronelle", se cache une simple histoire... de thunes. Mais Krono, Pandrezz et Ronare l'avait anticipé. La kishta était préparée, l'Empereur a été de nouveau couronné.

