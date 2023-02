Comment Drake est passé du "friendzoné" au "Certified Lover Boy" ?

Depuis bientôt deux décennies, Drake nous berce à la fois de ballades romantiques et de morceaux "shady" concernant ses exs. Malgré ses nombreuses déceptions amoureuses, Drake est aujourd'hui enfin en accord avec lui-même : il compose avec sa vie de famille et a mis derrière lui la "malédiction" de ces dernières années. Car ce qui l'a fait connaître à ses débuts, c'est quand même le récit musical de ses mésaventures amoureuses.

Le lover originel

De ses conquêtes d'un soir, aux stripteaseuses en passant par ses amours de jeunesses... Drake a toujours pris soin d'inclure toutes les femmes qui ont croisé son chemin dans ses morceaux. Aubrey Graham, de son vrai nom, n'a pas toujours eu de chance en amour et pourtant, aujourd'hui, il peut enfin se considérer comme un "Certified Lover Boy".

Publicité

A la veille des années 2010, Drake sortait la mixtape "So Far Gone" dans laquelle il passait en revue le sujet de l'amour à travers ses morceaux. Un an plus tard, on découvrait "Best I Ever Had", le morceau que Drake avait écrit en l'honneur de sa petite amie de l'époque à Toronto, Zineb "Nebby" Samir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Avec "Take Care", Drake montre un nouveau visage. Il est nostalgique, évoque des regrets et se confie sur ses relations passées. À travers "Marvin's Room" ou encore "Doing It Wrong", il se remet de sa brève relation avec Rihanna et on comprend que le rappeur a du mal à trouver la femme parfaite.

En 2013, Drake se confie sur le plateau du "Ellen Show" sur les femmes qui l'ont friendzoné. Attiré par les superstars, il s'est souvent brulé les ailes auprès de ses pairs en espérant des relations longues. Si certaines de ses conquêtes n'avaient pas confiance, on peut le comprendre, Drake n'a pas toujours montré patte blanche dans ses morceaux et a certainement cultivé un certain côté toxique pendant de nombreuses années. En 2016, le monde entier pensait que Drake allait enfin obtenir son end game avec Rihanna, ce qui n'a finalement pas été le cas. C'était pendant les VMAs que Drake était accompagné de Rihanna pour remettre un prix sur scène, un moment qu'il a cru être le meilleur pour faire sa déclaration d'amour en public. Il espérait très fort qu'elle allait l'embrasser devant tout le monde, elle l'a friendzoné bien gentiment.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un an plus tard, on apprenait que Drake attendait un enfant avec Sophie Tusseaux. Bien qu'il ait mit du temps à prendre la parole médiatiquement à ce sujet, il se confiant dans "Emotionless" sur son album "Scorpion" à propos de la difficulté de partager son enfant avec le monde. Après ça, Drake a changé. Devenir Père lui a ouvert les yeux sur ses responsabilités et sa façon de partager sa vie avec les femmes. Il est devenu plus discret, moins auteur de polémique et a lâché l'affaire avec Rihanna.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Il faudra attendre "Certified Lover Boy" pour que Drake recommence à parler d'amour, bien que sa façon d'en parler ait changé. Il a pris confiance en lui et a laissé de côté l'insouciance et la naïveté de ses débuts en privilégiant sa paix intérieure. Dans "Her Loss" un an plus tard, il parle de ses insécurités et frôle l'égo trip à travers cet album où il tient bon de rappeler qu'il est toujours au top du rap game mais également de sa forme physique avec les femmes.

Aujourd'hui, Drake est plus discret lorsqu'il s'agit de ses relations amoureuses, mais il serait apparemment toujours un cœur à prendre. On espère qu'il continuera encore très longtemps les morceaux de love...