Comment est née l'émission Radio Sexe ?

Radio Sexe, la radio libre de Twitch

Diffusée de décembre 2018 à décembre 2019, Radio Sexe avait un principe simple : des auditeurs viennent parler de leurs problèmes ou de leurs histoires de sexe à un plateau composé de Kameto, Kotei, Zack Nani, Prime, Joel, YassEncore. L'émission reprend alors tous les codes de la radio libre, tout en les modernisant et les adaptant à une audience tournée vers Twitch et Twitter.

Radio Sexe sera aussi l'occasion d'inviter des figures d'Internet (Mister V, EnjoyPhoenix, RebeuDeter) ou du rap (Jok'Air à trois reprises, Alkapote viendra quant à lui deux fois).

Tout est parti d'une discussion Twitter

Invité dans Rézo, YassEncore a dévoilé que Radio Sexe est née grâce à Diego. Dans une conversation entre amis sur Twitter, tous le vannent quand il raconte ses aventures ratées avec une fille à la fac. "Un jour, on lui a dit : Tu sais, Kamel, il va lancer son stream, il va te prendre en tant qu'auditeur. Tu vas expliquer ton histoire et on va te vanner". Quelques mois plus tard, la première de Radio Sexe était en ligne.

Après une pause de cinq mois, la saison 2 est lancée en novembre 2019 mas s'arrêtera au bout de deux émissions seulement. "On avait pas envie d'être qualifiés comme un Difool 2.0" avoue YassEncore au micro de Mouv'.