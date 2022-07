Comment faire un bon album all-stars ?

Un peu moins de deux ans après le premier extrait signé Ninho, 91 All Stars, l’album réunissant une bonne partie de la scène du 91, est enfin sur le point de se dévoiler. Prévue le vendredi 15 juillet, sa sortie pourrait constituer l’un des évènements de la période estivale. Comme pour tout album conçu avec l’ambition de réunir une dream team, ce projet pourra s’appuyer sur un casting XXL : Alkpote, Wejdene, Zola, Sinik, Ronisia, F430…

Ces dernières années, d’autres projets du même type ont vu le jour. On pense évidemment à 93 Empire, Val de Rap, 13 Organisé ou le Classico Organisé, tandis que le fameux album centré sur la scène de Sevran se fait toujours attendre, et que Lacrim et Rim’K ont tous les deux annoncé de gros projets internationaux. Alors que les compilations et bandes originales ont longtemps eu la cote en France, le format “réunion de stars locales” s’impose comme la grande tendance du moment. Comment réussir un bon album all-stars ? Sur quels critères effectuer le casting ? Quelles méthodes pour gérer les égos de chacun ?

Le piège des tracklists à rallonge

C’est la grosse difficulté quand on entend représenter un département ou une région entière : le nombre de rappeurs est démultiplié, et on se retrouve facilement avec 50 ou 100 rappeurs sur une même tracklist. Le Classico Organisé est l’exemple le plus évident de ce que peut représenter un trop-plein de contenu : l’album a ses grands moments, ses tubes, mais aussi beaucoup de titres dispensables. L’extrême générosité du projet, avec ses 157 artistes, ses 3 disques et son énorme durée de 3 heures 40, est aussi son plus gros défaut. Le pire, c’est qu’en réunissant l’Île de France et Marseille, il est absolument impossible d’être exhaustif.

Dans le cas de 91 All Stars, moins d’une quarantaine d’artistes se partageront les 27 titres (auxquels il faut ajouter 2 bonus tracks). Il s’agira donc d’un projet assez conséquent, et pourtant, on peut là aussi lister les absents, aussi bien parmi les têtes d’affiche (Niska) que chez les anciens (Nubi, Katana) ou la jeune génération (le Bat.7).

Créer des combinaisons inédites

C’est le principal reproche qui a été fait au premier extrait de 91 All Stars : un titre solo de Ninho, ça n’a rien d’inédit, on connaît par cœur**, et ça ne représente pas vraiment toute la scène du département**. 93 Empire avait créé un petit évènement en dévoilant Woah et son superbe casting ; 13 Organisé a battu tous les records avec son premier single, dont le casting était une vraie réunion de rappeurs marseillais ; et malgré des scores moins spectaculaires, le Classico Organisé a livré une note d’intention parfaite avec Loi de la calle.

La tracklist de 91 All Stars intrigue avec quelques combinaisons inattendues, notamment celle entre Wejdene et S-Pion, ou entre Moha et Bramsito, mais se compose majoritairement de titres solo : Zola, Lazer, Yaro, Alkpote, Denzo, etc. C’est un choix qui simplifie potentiellement la production de l’album, mais qui s’avère tout de même risqué quand on cherche à construire un album cohérent.

Une belle place réservée aux vétérans

Là encore, 93 Empire, 13 Organisé et le Classico montrent bien l’exemple, avec la présence de vétérans toujours actifs (Dry, LIM, Mac Tyer, Akhenaton, etc) mais aussi de rappeurs que l’on avait plus vu apparaître sur une tracklist depuis des années, ou qui avaient juste disparu des radars médiatiques (Alpha 5.20, Shone, NTM, Sat, Fahar de Puissance Nord, Nakk, 3eme Oeil, etc). De ce point de vue, 91 All Stars affiche de belles promesses, avec la présence d’Ol Kainry, Sinik, Smoker, La Comera, la LMC Click … Attention tout de même : il ne suffit pas d’empiler les noms pour composer un casting parfait. Fianso a bien fait les choses sur 93 Empire, puisque ses titres avec NTM et Alpha 5.20 font partie des plus marquants du projet.

Suffisamment de titres forts

Quand on affiche une tracklist de trente titres sur un disque de deux heures, on évite difficilement le remplissage. Rien de grave, d’autant que l’auditeur est conscient que ce type de projet a aussi pour but d’offrir une palette large pour toucher le plus de monde possible : des singles légers, des titres plus street, des réunions de vétérans, des têtes d’affiche, et, au moins sur le Classico Organisé et 91 All Stars, des chanteuses de RnB. Les albums de ce type publiés ces dernières années ont tous pu s’appuyer sur des morceaux qui ont porté le projet vers le haut : Woah, Sur le drapeau, Bande Organisée, etc.

On espère donc que 91 All Stars pourra s’appuyer sur des titres forts. La Zone, de Ninho, a bien fonctionné à son lancement, mais reste loin des standards du rappeur. Sa sortie date de plus d’un an et demi, et ce seul single ne peut pas suffire à porter tout un projet. C’est tout l’intérêt des titres multi-artistes : en plus de proposer des combinaisons inédites, ils transmettent une grosse énergie, et une dynamique différente de celle des titres en solo.

Bien représenter le département en question

Dans les années 2000, les compilations et mixtapes centrées sur des départements ou des arrondissements pullulaient : Alkpote et la crème du 91, La K-Bine présente 93 Seine-Saint Denis, Explicit Dix-Huit, 92100% Hip Hop, etc. Représenter était alors le mot d’ordre, une notion qui a peu à peu perdu son sens, avant de retrouver de la force, notamment du côté de Sevran et du 93. Une fois que 93 Empire a ré-ouvert la voie, chaque place forte du rap français a voulu produire son album local. 13 Organisé se veut très marseillais dans le choix des sonorités, Val de Rap dégage un esprit 94 tout au long de sa tracklist, on attend donc de comprendre ce que nous réserve 91 All Stars, d’autant que l’Essonne est un département historiquement dominant sur la scène nationale.