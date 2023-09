Comment Grünt s’est imposé comme une plateforme incontournable du rap français

Self-made média

Peu d’industries cristallisent autant la notion fantasmée de self-made que celle du rap. C’est évidemment le cas aux Etats-Unis, LE pays dans lequel on peut, en théorie, partir de zéro et construire un empire, mais c’est aussi vrai en France. Les superstars du rap ont pour beaucoup d’entre-elles commencé sans le moindre euro en poche, appris les ficelles du métier par leurs propres moyens, et sont parvenus à se structurer par elles-mêmes. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’indépendance est devenu le modèle économique idéal pour les plus gros vendeurs de disques comme Jul ou PNL.

Le conte de fée du self-made-man ne touche pas que les artistes : il s’applique à tous les métiers qui gravitent autour du rap, et notamment les médias. La majorité des journalistes rap n’a aucune formation en lien avec les médias. Dans ce milieu, on se lance à l’aveuglette, on apprend sur le tas, et on se professionnalise ensuite. L’exemple le plus évident est celui de Booska-P : Fif, Hamad et Alexis ont fondé un site internet sans aucune expérience, ont commencé par des interviews mal cadrées avec un son approximatif. Quinze ans plus tard, la société Booska-P affiche un demi-million d’euros de chiffre d’affaires annuel. Un autre média, Grünt, n’évolue pas dans les mêmes sphères, mais son évolution répond elle aussi à la même logique.

A la base, rien de révolutionnaire. Jean Morel et son équipe veulent faire quelque chose de vu et revu sur tous les médias possibles depuis un certain nombre d’années : réunir des rappeurs autour d’une table pour un freestyle, poser une caméra et des micros … et c’est tout. Rien d’étonnant, donc, à ce que les formats proposés par Grünt n’obtiennent qu’une audience limitée dans un premier temps. Pour ne rien arranger, le jeune média ne cherche pas à attirer des artistes déjà bien en place, mais plutôt des profils qui correspondent à sa vision du rap.

On est au début des années 2010, une période compliquée pour le rap français, qui, à quelques exceptions près, peine énormément à vendre des disques. Entre un rap de rue qui s’est durci, et une scène plus mainstream qui vend son âme en même temps que sa dignité, certains auditeurs, dont Jean Morel, ne savent plus où donner de la tête ni des oreilles. Ils se replongent donc dans des sonorités plus traditionnelles, celles que réinvestissent justement une nouvelle génération qui les crocs.

Génération Grünt

On ne s’en rend évidemment pas compte à l’époque, mais c’est à ce moment que les planètes s’alignent. Grünt sert de support idéal pour une nouvelle scène qui ne demande qu’à pouvoir débiter des freestyles sans aucune restriction de format ou de durée. Ces rappeurs, encore très jeunes pour la plupart, se forment progressivement au micro, alors qu’en parallèle, l’équipe de Grünt se forme à la prise d’images et de son. Le casting des premières sessions, avec des rappeurs hors-circuit et loin d’être bankables, ne constitue ni un pari, ni une stratégie. Les organisateurs choisissent simplement des artistes qui leur correspondent, et qui sont capables de tenir le rythme sur une grosse demi-heure de performance live.

Ce n’est donc pas volontaire, mais certains des artistes présents chez Grünt pendant les premières années d’existence du média vont monter en puissance et devenir de véritables têtes d’affiche, comme Nekfeu, Georgio, ou Alpha Wann. On peut assez logiquement affirmer que l’énorme dimension prise par ces rappeurs au fil des années a permis à Grünt de développer son audience, mais est-ce le média qui a mis en avant les artistes, ou l’inverse ? Il s’agit in fine d’une dynamique qui s’est révélée bénéfique dans les deux sens.

L’aspect presque niché des castings des freestyles Grünt lors des premières années d’existence du média pourrait donner le sentiment d’un format excluant et réservé à un type précis de rap. Son ancrage géographique très parisien renforce cette idée de scène restreinte assignée à un périmètre limité. En grandissant, le média s’est ouvert à d’autres régions et d’autres sensibilités artistiques, mais ses débuts rappellent à quel point la spécialisation peut avoir du sens. Média ou artiste, l’idée est la même : plutôt que de ratisser très large, s’éparpiller, et chercher à toucher le plus de monde possible sans savoir définir une direction précise, mieux vaut parfois réduire sa zone potentielle d’influence, et investir un créneau restreint, y définir sa propre identité, quitte à voir ses chances d’exploser se réduire, ou nécessiter de nombreuses années supplémentaires.

Plus de dix ans après ses débuts, Grünt a évidemment dû évoluer et notamment renouveler ses castings pour continuer à exister. Pour toute une catégorie de rappeurs axés sur la performance et les couplets bien denses et bien techniques, le passage chez Grünt est une petite épreuve du feu. Certaines sessions sont devenues cultes : les différentes participations d’Alpha Wann, le hors-série au Japon, ou plus récemment, la spéciale Lesram, la demi-heure spectaculaire de Luv Resval (paix à son âme) … Là où le média se concentrait sur une petite partie du rap français il y a dix ans, il est désormais intégré au paysage médiatique global, et a parfaitement su gérer l’arrivée de la nouvelle génération (So la Lune, Khali, La Fève, etc).

Olympia, documentaires, festivals : le multiverse Grünt

Comme on l’a dit un peu plus haut, le concept de base de Grünt est d’une simplicité absolue, et n’a rien d’inédit. Le média aurait très bien pu perdurer en se contentant de réunir des rappeurs autour d’une table pour des sessions freestyles. Il a cependant compris qu’un média qui n’évoluait pas s’exposait à une mort lente ou à un désintérêt général, et s’est engagé dans une évolution qui s’avère, jusqu’ici, payante. De simple support dont le rôle se limite à organiser une réunion de rappeurs, Grünt est devenu une véritable plateforme de production audiovisuelle. Radio, documentaires, concerts, développement à l’étranger : le petit média est devenu un pôle ambitieux.

Si certaines initiatives, comme la spéciale Isha en première partie de son concert à l’Olympia en décembre dernier, témoignent déjà d’un changement de dimension palpable, la véritable concrétisation de la montée en puissance de Grünt est la tenue désormais d’un festival à Aubervilliers pour la deuxième année consécutive. La mise en place d’un premier évènement en 2022 était déjà un bel exploit, mais confirmer son existence et s’engager dans la voie de la pérennisation prouve que l’objectif du média est de durer, et de continuer à s'agrandir.

La grosse dizaine d’années d’existence de Grünt a vu un petit média sans aucun concept révolutionnaire devenir une plateforme incontournable du rap français. Là où d’autres initiatives du même type ont connu une période de gloire avant de disparaître dans les abymes d’internet, la création de Jean Morel et consorts a tissé ses ramifications lentement mais sûrement. Simples réunions de freestyleurs autour d’une table à l’origine, les contenus Grünt ont progressivement gagné en ambition et en professionnalisme. Aujourd’hui, il s’agit d’une réalité tangible et de plus en plus incontournable de l’industrie du rap français. C’est une preuve supplémentaire de l’intérêt de la spécialisation, mais surtout, de la capacité des différents acteurs du rap français à transformer la passion en or.