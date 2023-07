Comment Jane Birkin a donné naissance au sac de luxe le plus convoité des rappeurs

La France se souviendra de Jane Birkin comme d'une icône culturelle, pour sa riche filmographie, son répertoire musical et sa légendaire (et fantasmée !) relation avec Serge Gainsbourg. Mais à l'étranger, l'artiste franco-britannique est surtout connue pour sa grande influence sur le monde de la mode.

Si le nom de Jane B résonne autant à l'international, c'est notamment parce qu'il est associé à l'un des sacs de luxe les plus prisés des célébrités fortunées. Le fameux "Birkin Bag" a d'ailleurs fait l'objet de nombreux morceaux et citations dans les textes de rap américain et francophone. Retour sur l'histoire de ce crossover entre une légende de la culture française et le milieu hip hop.

Le fruit du hasard

Dans les années 60-70, Jane Birkin est l'une des actrices les plus en vue du cinéma français. Son style vestimentaire, élégant et sobre, est décodé, analysé et souvent imité. Sa marque de fabrique : des robes ultracourtes à ses débuts, des paniers d'osier puis des pantalons pattes d'eph et des chemises en jean.

Outre son influence sur les tendances de l'époque, Jane B a surtout marqué le milieu de la mode de son empreinte lorsqu'elle a donné naissance à un sac de luxe qui porte aujourd'hui encore son nom : le "Birkin" de la maison Hermès.

Tout commence lors d'un vol Paris-Londres au début des années 80. L'actrice franco-britannique fait tomber son agenda dans l'avion et son voisin de siège lui glisse qu'elle devrait avoir des poches dans son sac pour le glisser. "Qu'est-ce que vous voulez, Hermès ne fait pas de poches", rétorque Jane B, comme elle le racontera plus tard en interview pour Konbini . "Mais je suis Hermès", répond alors son voisin, qui s'avère être Jean-Louis Dumas, le président de la marque de luxe française.

Ensemble, ils élaborent un sac assez grand et pratique pour convenir au mode de vie de jeune maman que Jane Birkin mène depuis peu. Le résultat s'avère si satisfaisant que la marque décide de le baptiser par son nom de famille, en hommage à sa carrière déjà solide.

Une rareté des plus convoitées

Ce prestigieux sac est toujours commercialisé aujourd'hui. Hermès le vend comme un objet "fabriqué à la main" et nécessitant "plusieurs dizaines d'heures de travail". Pour l'obtenir, il faut toutefois débourser entre 2 000 et 10 000 € pour le modèle en cuir de vache, et plusieurs dizaines de milliers d'euros pour la version en crocodile. Il faut aussi s'armer de patience, puisque les acheteurs comptent en moyenne six ans avant de recevoir leur "Birkin".

En 2015, un exemplaire rarissime en crocodile fuchsia brillant s'était même vendu plus de 200 000 € aux enchères, devenant ainsi le sac Hermès le plus cher au monde.

Le rap américain le cite à toutes les sauces

Aujourd'hui, l'accessoire de mode inspiré par Jane Birkin est convoité par les célébrités du monde entier et on a pu l'apercevoir aux bras d'Eva Longoria, Kim Kardashian ou encore Jennifer Lopez.

Le rap américain se l'est aussi approprié. Des artistes comme Cardi B, Megan Thee Stallion ou Nicki Minaj ne jurent que par le "Birkin" et le citent pour afficher leurs hauts-standards et leur mode de vie dispendieux.

Des rappeurs comme Travis Scott, Pop Smoke, Gunna ou Jay-Z l'évoquent aussi comme un signe ostentatoire de luxe et de richesse. Le "Birkin" est perçu chez eux comme un moyen d'investir ou de chérir à grands frais les femmes qu'ils fréquentent, tout en montrant qu'ils sont des bougs plus que solides sur le plan financier.

Nos rappeurs hexagonaux n'échappent pas non plus à cette tendance. Sadek en a même fait le titre d'un morceau issu de son album Changement de propriétaire, sorti en 2023, et Karmen a fait de même sur son album 100 Diamants sorti cette année. Pour ne citer qu'eux.

Le "Birkin" a atteint une telle notoriété qu'à la mort de son inspiratrice, de nombreux médias étrangers l'ont presque autant décrite comme l'inspiratrice du sac Hermès que comme l'actrice pluridisciplinaire qu'elle était.

Jane B s'est éteinte ce dimanche 16 juillet 2023 après plusieurs années à lutter contre la maladie. Son nom restera gravé dans la légende et son héritage, dans la mode comme dans le cinéma et la musique, lui survivra sans doute encore de longues années.