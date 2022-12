Comment Joke (Ateyaba) a transformé le rap français

L'héritage de Joke

Dans ton émission Moins de 10k qui aide à faire percer les artistes, Anis Rhali et ses invités ont fait un débat sur Joke (ex Ateyaba) et sur son influence dans le rap game actuel qui pour eux semble incontestable. Notamment comment Ateyaba a envisagé sa musique, ses projets avec ce coté novateur, hybride à l'époque qui a "donné des fils" :

Validé par ses pairs

Récemment, Dinos a fait une grosse dédicace à Ateyaba sur le titre Deïdo. Dinos rappe : "J'me rappelle quand j'étais à l'arrière du train / Quand j'faisais les premières parties d'Ateyaba / À l'époque c'était Joke, à l'époque c'était chaud / J'voulais briller comme lui quand j'le voyais en showcase" . Des paroles touchantes, qui témoignent du respect infini que porte Dinos au rappeur de Montpellier. Et, en effet, Ateyaba a marqué la carrière de Dinos, le hissant sous la lumière avec des premières parties et des featurings tels que Plaque Diplomatique (2016) ou Beuh et Liqueurs (2018).

D'ailleur le manager de Dinos, Oumar Samaké était revenu, lors d'une interview pour Booska-P, Oumar Samaké , manager de Dinos et Dosseh, entres autres, et label manager de SPKTAQLR , sur son travail avec Ateyaba (ex Joke).

Ouuumar avait déclaré sur l'influence d'Ateyaba (ex Joke) sur le rap français : "ça a créé des enfants, ça a créé un mouvement... Aujourd'hui Joke ce qu'il a apporté pour la culture, c'est très grave. Y'a une partie du rap qui existe par ce qu'il a fait".