Comment les artistes limitent leur empreinte carbone en tournée

« Nous ne faisons pas de tournée pour cet album ». En novembre 2019, Coldplay annonçait l’annulation de sa tournée. En cause : des raisons écologiques, et notamment l’empreinte carbone générée par les quatre musiciens. Le groupe britannique confiait alors se donner deux ou trois ans pour trouver des solutions écologiques et ainsi revenir avec une tournée plus éco-responsable. Dans le même temps, le groupe Massive Attack s’associait à des chercheurs du Tyndall Centre for Climate Change Research, basé au Royaume-Uni, dans le but de trouver des alternatives pour limiter les émissions de CO2 dans le cadre des concerts.

Entre le matériel de son, les éclairages, les déplacements des artistes et du public ou encore les produits dérivés, la musique live représente un coût environnemental énorme. Selon des études récentes, le bilan carbone d'un festival de 50 000 spectateurs en France s'élèverait à 1 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 400 allers-retours Paris/New-York. Au Royaume-Uni, les concerts génèrent 405 000 tonnes de gaz à effet de serre chaque année, selon la BBC.

Publicité

Shaka Ponk, leader de l’engagement éco-responsable

Dans le paysage musical français, Shaka Ponk est l’un des pionniers en matière d’écologie. En 2018, le groupe lançait le collectif The Freaks, imaginé avec la Fondation pour la Nature et l'Homme et rassemblant des dizaines d’artistes « qui s'engagent à adopter de nouveaux comportements pour lutter contre la surconsommation, la pollution, le réchauffement climatique et protéger la biodiversité ». Le collectif recommande notamment d’interdire les bouteilles en plastique ou encore de favoriser le covoiturage pour se rendre aux spectacles.

Dans une interview accordée au journal La Provence, en 2019, le groupe annonçait avoir réduit par cinq leurs déchets, en stoppant « tout ce qui est jetable, comme le plastique, tout ce qui vient de grande surface, tout ce qui n'est pas bio et local ». Mais, malgré leur engagement, les membres de Shaka Ponk ont annoncé la dissolution du groupe, en octobre dernier, à cause de tournées qu'ils jugent trop polluantes. « Shaka Ponk était une parenthèse artistique décalée au milieu d’une société sérieusement dysfonctionnelle, fondée sur la consommation, l’exploitation des ressources de la planète sans jamais la nourrir en retour », ont-ils expliqué dans un communiqué.

Dans le monde du rap, c’est le belge Romeo Elvis qui s’engage pour limiter son empreinte carbone. Via ses réseaux sociaux, il promeut la gourde dans ses concerts pour réduire l’utilisation des bouteilles en plastique. En janvier 2020, il a même lancé le hashtag #magourdeamoi pour sensibiliser sa communauté. Dans la foulée, il a publié une pétition « pour la promotion de la gourde au sein des établissements scolaires publics », signée par plus de 32 000 personnes à ce jour.

Coldplay : greenwashing, coup de com’ ou véritable ambition écolo ?

Après l’annonce du report de sa tournée en 2019, le groupe Coldplay est revenu en force en mars 2022. Pour promouvoir son 9ème album, Music of the Spheres, Chris Martin et ses acolytes se sont engagés à réduire de moitié leurs émissions par rapport à la tournée précédente. Comment ? En absorbant plus de CO2 que leur tournée n’en produit, notamment « en soutenant des projets basés sur la reforestation, le ré-ensauvagement, la conservation, la régénération des sols, la capture et le stockage du carbone et les énergies renouvelables », a précisé le groupe.

Leur nouvelle tournée est presque entièrement alimentée par des énergies renouvelables grâce à une batterie de spectacle rechargeable. Ils ont mis en place un sol cinétique et des vélos électriques pour que les mouvements du public servent à alimenter en partie le show. Le quatuor a aussi promis de planter un arbre pour chaque billet vendu et utilise des codes de réduction pour inciter les fans à utiliser des moyens de transport écologiques pour se rendre à leurs concerts.

Cependant, le groupe est régulièrement accusé de greenwashing par des associations environnementales. Sa proposition de réduire de 50% leurs émissions, en contribuant à des projets pour atteindre la neutralité carbone, est très critiquée par des ONG comme Greenpeace qui dénoncent un effet illusoire. En effet, les projets de compensation mettent généralement plusieurs années à se mettre en place et posent un réel problème d’équilibre.

Pour rappel, la précédente tournée de Coldplay avait mobilisé 32 semi-remorques, 109 techniciens, 122 concerts, 4 continents, 5.4 millions de téléspectateurs et émis près de 3 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Difficile de faire pire.

Des structures qui accompagnent les artistes

Dans l’industrie musicale, il existe des structures qui accompagnent les artistes à adopter de meilleures pratiques. C’est le cas de l’opération Drastic on Plastic, un dispositif national mis en place début 2020, qui accompagne les festivals français vers la réduction ou la suppression du plastique jetable dans la production d’événement.

L’organisation The Green Room, qui développe des stratégies pour verdir le secteur, a notamment lancé en 2019 une cagnotte en ligne afin de développer son projet de « toolkit » à destination des musicien.ne.s et technicien.ne.s pour des tournées bas-carbone et éco-responsables.

En novembre 2021, The Shift Project a élaboré un rapport pour décarboner le monde de la culture et notamment le spectacle vivant. Parmi leurs propositions : encourager le covoiturage, passer à une alimentation 100% végétarienne et locale, s’approvisionner en boissons auprès de fournisseurs locaux, se fournir en énergie à 100% sur le réseau EDF ou auprès d’un fournisseur d’électricité dite “verte” ou encore la suppression du plastique à usage unique et le recours systématique aux écocups non floqués. Ces différentes mesures, déjà prises par certains festivals, permettraient d’économiser près de 3 000 tonnes de CO2 par rapport à un scénario où ces critères ne seraient pas remplis.

Comme chantait Médine dans son morceau Enfants Forts, « Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles ». Pour les artistes, aussi, il est temps de se retrousser les manches.