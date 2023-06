Comment les bots ont rendu certains produits inaccessibles pour les consommateurs

Des baskets aux consoles, en passant par les places de concerts, des robots sont-ils en train de tous nous forcer à tout payer 3 fois plus cher en ligne ?

En juillet 2022, près de 4 millions de personnes se sont connectées sur Internet pour essayer d’acheter une paire de Jordan Travis Scott colori Reverse mocha pour 160 euros. Parmi eux, 2 millions étaient des robots… qui ont récupéré la majorité des stocks avec une paire qui se revend maintenant 1200 euros…

Chaque mois, 12 milliards de connexions sur l’application Nike SNKRS, sont des bots… entre 40 et 95% de connexions qui se font via des bots … et ces paires sont ensuite revendues parfois, pour le double, le triple ou même 10 fois le prix de vente magasin sur des plateformes…

En fait, dès qu’un produit est limité et très demandé, les bots arrivent et nous mettent face à nos paradoxes.

