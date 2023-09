Comment Mister V s'est retrouvé dans la série "Narvalo"

"Inspiré de galères réelles"

Comme dans les deux premières saisons de Narvalo, "95 % des anecdotes sont vraies". Pour Mathieu Longatte qui est auteur, scénariste et réalisateur de la série diffusée sur Canal+, "tout l'esprit de Narvalo repose là-dessus : raconter un bout de banlieue et de jeunesse par le prisme des histoires qui s'y déroulent".

Passage de permis compliqué, vengeance soignée avec supplément ravalement d’appartement, cuite monumentale aux conséquences stratosphériques : Narvalo est surtout une série sur l'ennui, plus que sur la banlieue en elle-même. "Au début, les gens pensaient beaucoup que ça allait être regardé que par des gens de banlieue. Mais pas du tout car l'ennui dans les zones rurales, c'est nous fois 12".

Un casting éclectique

Mathilde La Musse, Doums, Yvan Le Bolloch' ou encore Anis Rhali : les acteurs de Narvalo viennent tous d'horizons divers. C'est grâce à cette volonté de montrer des gens qu'on ne voit pas dans des productions classiques que Matthieu Longatte arrive à conter ses histoires.

Pour Mister V, son arrivée dans la série est due à deux choses : son talent d'acteur et son implication dans l'anecdote originale. "Je l'aime beaucoup en tant qu'acteur et j'aimerais bien que les gens aillent plus le chercher sur un truc plus naturaliste." clame d'ailleurs Matthieu Langatte au micro de Virginie Hilssone.