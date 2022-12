Comment Pete Davidson réussit à dater toutes les plus belles célébrités ?

Il y a très peu de temps de cela, Pete Davidson vivait encore dans le sous-sol de chez sa mère à Staten Island. Aujourd'hui, il est apparu au bras d'Emily Ratajkowski. Beaucoup se demande, comment cet homme, sorti quasiment de nulle part, s'est-il immiscé dans le dating élitistes entre célébrités ?

Sa hype sortie de nulle part

Si à ce jour, tout le monde se pose la question, c'est parce que, jusqu'à il y a quelques années, Pete Davidson n'était encore qu'un "nobody". Aujourd'hui, c'est le nouveau Brad Pitt.

À 16 ans, il commence le stand-up. Il participe à de nombreuses émissions, notamment sur MTV au début des années 2010, ce qui lui vaudra son entrée dans la cour des grands en 2014 lorsqu'il intègre le casting du Saturday Night Live. Il est à l'époque le plus jeune membre de l'émission, il compense avec son talent qui fait parler, un humour noir et une ironie qu'il maitrise à la perfection.

Il participe ensuite à des films tels que Set it Up sur Netflix et le film Big Time Adolescence où il partage l'affiche avec Machine Gun Kelly.

Pour ce qui est de sa dating life, en Mai 2018, il entame une relation avec Ariana Grande, tout juste séparée de Mac Miller. C'est là que Davidson est officiellement introduit au grand public en tant que "ugly boyfriend" d'Ariana. Il va même jusqu'à se tatouer les initiales "AG", et le symbole de l'album de l'artiste Dangerous Woman. Ils se séparent 6 mois et des fiançailles plus tard, à la suite du décès de Mac Miller.

Pete Davidson ne s'avoue pas vaincu, il commence à fréquenter en 2019 l'actrice anglaise Kate Beckinsale, de 20 ans son ainée. À l'époque, il a 25 ans, elle en a 45. Il fréquente entre temps l'actrice Margaret Qualley pendant deux mois d'été, puis la mannequin et fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber, cette-fois bien plus jeune que lui car elle avait alors 18 ans.

En 2021, il officialise avec Kim Kardashian, très peu de temps après sa rupture avec Kanye West. Il s'attire directement les foudres du rappeur, notamment lorsqu'il va jusqu'à se tatouer le prénom de ses 4 enfants.

Cette semaine, il est apparu à un match de basket en compagnie d'Emily Ratajkowski.

Mais quelle est sa recette ?

Premièrement, Pete Davidson est humoriste, par conséquent, il est drôle et sait donc faire rire les femmes qu'ils fréquentes. Bien que son humour soit extrêmement noir, blague sur la mort, le sexe et autres sujets controversés, il doit savoir mettre ce côté ironique de temps en temps pour sortir de vrais bonne blagues pendant ses rendez-vous.

Ensuite, Pete Davidson ne rentre pas dans les cases des "standards de beauté" classiques, mais il trouve son public. Selon Emily Ratajkowski, Pete Davidson plait aux femmes car il est grand, le tein maladif et tatoué. Une hype qu'on remarque dans le milieu, avec des couples comme Megan Fox et Machine Gun Kelly ou encore Kourtney Kardashian et Travis Barker.

Aujourd'hui, il a réalisé le fantasme de nombreux hommes, celui de sortir avec Emily Ratajkowski. Nouvellement célibataire et maman d'un petit garçon d'un an, il devient respecté par beaucoup pour ce move.

Pour sa prochaine target, on se dit qu'il pourrait jeté son dévolu sur une célibataire bien hype comme Lily Rose Depp ou Anna De Armas. On n'est pas à l'abri d'une belle surprise.