Comment ReubeuDeter compte lutter contre le racisme et le sexisme sur Twitch

"Place de la Paix", c'est le nom donné à ce bot dont la tâche sera grande : empêcher les viewers de poster des messages racistes ou sexistes dans le tchat. L'invention arrive à point nommée, après de nombreuses polémiques à propos de Twitch, alors que le fléau de l'absence de modération était montré du doigt par de nombreux streamers.

Une réponse à un problème global

Avec l'ampleur prise par Twitch ces dernières années, le nombre de problématiques a également grandi. Particulièrement du côté des streameuses. Quotidiennement, des messages sexistes et réducteurs pullulent dans leur tchat, camouflés sous le compte d'un "humour" plutôt bancal. Et la modération mise en place par chaque streamer, censée bannir ce genre de viewers, ne suffit plus vraiment.

Depuis quelques mois, les streamers tentent de trouver un moyen de se débarrasser définitivement de ce problème. Grâce à "Place de la Paix", ce devrait être chose faite. Même si le bot risque d'être modifié au fur et à mesure de son utilisation, il apporte une solution très bien accueillie par la majorité des utilisateurs de la plateforme. Au point-même que l'on se demande pourquoi Twitch n'a pas pris les choses en main avant...

Un réseau global lié

Le bot ne fonctionne pas seul et automatiquement. Il laisse la place à l'interprétation des modérateurs humains, ce qui évite des bannissements accidentels. Si une personne à un comportement jugé inapproprié, au point de mériter un ban, alors le modérateur fait appel au bot "PDP". Une fois qu'un utilisateur est mentionné par le bot, il est passé sous silence sur la chaîne du streamer mais aussi sur toutes les autres chaînes présentes dans le réseau "Place de la Paix".

Une vérification du motif est alors requise. Et si le ban est validé, l'utilisateur mis en cause ne pourra plus regarder aucun live d'aucun autre vidéaste du réseau. Une personne bannie définitivement devra se récréer un compte, avec un numéro de téléphone afin de regagner le droit de se connecter. Un moyen de les décourager de continuer à se comporter comme tel.

Le bot ne pourra pas être utilisé de manière exagérée pour éviter que des utilisateurs se retrouvent bannis par des dizaines de streamers à cause d'un simple spoil, par exemple. "Place de la Paix" ne s'occupera que des messages condamnables liés au racisme et au sexisme. Afin de bannir un utilisateur pour un autre motif, il faudra passer par la modération classique de Twitch.

On espère que de nombreux streamers rejoindront ce réseau et que le bot permettra de rendre Twitch plus bienveillant...