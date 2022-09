"Complément d'enquête" sur les influenceurs : les réactions les plus drôles

On ne parle que de ça sur les réseaux sociaux, l'épisode tant attendu de "Complément d'enquête" a été diffusé hier soir. Si les extraits diffusés en amont vous avez déjà séduits, vous n'êtes clairement pas prêt pour la totalité de l'épisode, qui est un enchaînement de masterclass en bonne et due forme.

D'un côté, Magali Berdah la big boss et sa ribambelle d'influenceurs et de l'autre le journaliste, qui a archivé depuis des mois toutes les preuves que son business est bancal. Dans cette émission, on en apprend plus sur les placements produits foireux, Shauna Events et le clash Magali Berdah/Booba. On a synthétisé le tout en quelques tweets, rien de mieux pour avoir un bel aperçu.

Quand le journaliste a dead ça

Milla et son lifestyle de rêve

Les problèmes articulatoires de Magali Berdah

Et pour finir...

Si Booba pense que le monde ne sera plus le même après la diffusion du "Complément d'enquête", on doute de l'intensité de l'impact de l'émission mais au moins, ça a bien fait réagir internet. dddd