Concert à Tel Aviv : Heuss l'Enfoiré boudé par les Algériens

L'artiste français d'origine algérienne a vu monter la grogne d'une grande partie de son public. Il faut rappeler que les relations politiques entre Israël et l'Algérie sont plutôt glaciales. Néanmoins, ce n'est pas l'unique raison de la colère des fans. La cause palestinienne est aussi au centre de l'attention. Ainsi, une grande partie des fans du rappeur le considère comme un "traître à la nation". Les plus déterminés d'entre eux exigent même une déchéance de nationalité couplée à une interdiction de territoire sur le sol algérien. Yacine Ferguson, chroniqueur franco-algérien et expert rap sur Générations n'est pas convaincu par la volte-face du rappeur :

"À partir du moment où son intention initiale était de partir en Israël, c'était perdu d'avance. C'est hypocrite de croire que le boycott a marché. Menacer quelqu'un de déchéance de nationalité, c'est le recours extrême, c'est le cheat code. Même s'il annule, pour moi, c'est insignifiant. C'est juste la peur pour son image qui l'a fait changer d'avis. Ce n'est pas par conviction. Il a l'image d'un opportuniste désormais, ses prochains concerts seront probablement boycottés aussi." Yacine Ferguson

L'appel au boycott de Heuss l'Enfoiré fait sensiblement écho à celui contre Booba qui avait annoncé un concert au Maroc il y a un mois. Mouv' avait été le premier média à révéler la naissance de ce boycott. Des propos jugés misogynes en particulier contre la femme maghrébine ainsi que des propos "blasphématoires " sont reprochés au rappeur de Boulbi.

Le monde de la politique se (ré)invite dans le monde rap !

Qui a dit que la politique et le rap avaient divorcé ? C'est ce que l'on pourrait croire désormais puisque le rap est très sévèrement critiqué ces dernières années pour s'être progressivement dépolitisé. Puristes et amateurs regrettent l'absence de messages politiques et prises de positions franches des artistes. Le rap serait devenu un univers policé où la visibilité et l'image sont devenus la priorité absolue. Un nouveau souffle émerge dans les esprits de la nouvelle génération : entrer dans le moule et faire de la moula.

"Les rappeurs d'aujourd'hui s'affilient plus à leurs origines et à leur religion alors qu'avant, c'était plus basé sur les inégalités (embauches, couleur de peau, territoires)." Yacine Ferguson

La corrélation entre rap et politique ne date pas d'hier. Disons même que les relations étaient hyper conflictuelles entre les deux milieux qui s'entrechoquaient frontalement. Le rap était un outil d'expression très puissant à la résonnance redoutable. Faisons un court plongeon dans le passé.

2006 : Despo Rutti, rappeur très connu pour l'engagement imprégné dans ses textes. Un engagement politique et sociétal qui lui avait valu le retrait de son album des points de ventes et d'être redevable d'une amende de 40 000 euros envers 4 CRS dont il avait utilisé la photo pour la cover de son projet "Les sirènes du charbon".

2009 : Youssoupha invective le polémiste Eric Zemmour. "Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d’Éric Zemmour” dans le titre "À force de le dire". Lors du procès, le rappeur invoquera la liberté d'expression et la liberté artistique. En 2012, le tribunal tranchera en défaveur de l'ex-candidat à la présidentielle pour qui ce sera une défaite lourde et symbolique. Finalement, Eric Zemmour se sera tu et cela n'aura coûté aucun billet au rappeur. Ironique.

Heuss l'enfoiré baisse les bras, Booba gonfle (encore) les pecs

Heuss l'enfoiré n'aura pas résisté bien longuement au pressing mis par ses fans. Les organisateurs et le rappeur ont jugé raisonnable d'annuler le concert suite aux multiples pressions notamment à l'encontre de la famille du rappeur. Booba ne compte pas se laisser intimider si facilement et a remis une pièce dans la machine ce jeudi 27 avril, alors qu'il se trouve en ce moment dans le Royaume Chérifien. On y voit un Booba tout sourire - drapeau du Maroc sur les épaules et photo du Roi en fond - réaffirmer la tenue de son concert initialement prévu en juin prochain à Casablanca et invite les derniers fans à prendre leur place.

La politique et le rap sont (et resteront) intimement liés même si la relation semble avoir évolué avec le temps. Autrefois, les rappeurs dénonçaient essentiellement des conditions de vie. Aujourd'hui, les rappeurs ont pris le virage du divertissement et de la mélodie en ouvrant l'œilleton sur "la vie de Tony" "La vie de César ", autrement dit, la vie de rêve. Toutefois, les artistes gardent un certain engagement politique et social dû à leur milieu social initial ou leurs origines malgré eux selon Yacine Ferguson.

"Un rappeur musulman ne peut pas faire un concert pendant le ramadan par exemple. Il peut prendre beaucoup de sous, mais son image sera dégradée. L'appel du papier est fort. Le rap de maintenant est un monde de girouette, c'est l'argent qui dicte les valeurs que tu défends, avant, c'était des revendications collectives et des principes de vie." Yacine Ferguson

Le public reste exigeant et attentif à ce que peuvent faire les artistes à côté de la musique. Les auditeurs tiennent encore à partager certaines valeurs avec eux. Quand il y a un décalage, la déflagration est immédiate et foudroyante...