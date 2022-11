Coupe du monde 2022 : on connaît déjà le gagnant, selon une simulation sur FIFA 23

La Coupe du monde 2022 n'a pas encore débuté au Qatar, qu'EA Sports nous dévoile le grand gagnant de la compétition ! Grâce à une simulation du jeu phare FIFA 23, l'Argentine serait grande gagnante du tournoi mondial. Une victoire qui donnerait au pays d'Amérique latine son 3ème trophée.

La méthode utilisée par EA Sports avait déjà prédit les sacres de l'Espagne, de l'Allemagne et de la France en 2010, 2014 et 2018. Peut-être que cette prédiction pour 2022 sera la bonne ? Rendez-vous dès le 20 novembre pour la Coupe du monde pour le savoir.

Messi au sommet avec son équipe

À l'aide de FIFA 23 et des classements détaillés des joueurs utilisés pour les différents modes de jeu de la Coupe du Monde de la FIFA, EA Sports a analysé les 64 matches, de la phase de groupes à la finale, et a déterminé que Lionel Messi et ses coéquipiers étaient promis à la gloire. Messi remportera même le Soulier d'or et le Ballon d'or pour avoir été respectivement le meilleur buteur et le meilleur joueur du tournoi.

La réalité sera t-elle différente ?