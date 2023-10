"Culottées": le défilé lingerie décomplexé et inclusif de Mybetterself en pleine fashion week

Elle n’en a pas dormi de la nuit. La créatrice de contenus MyBetterSelf (603k sur Insta) a organisé le premier défilé de sa marque de lingerie « Je ne sais quoi ». Un défilé destiné à toutes les morphologies. 18 femmes de toutes corpulences défilent dans une cour ensoleillée, à Paris, devant un public.

L’occasion de dire non aux injonctions faites aux femmes et briser les standards de beauté. Des femmes "du 34 au 48 !", précise Louise Aubery. Le matin de l’évènement, rien ne trahit sur le visage de Louise Aubery sa nuit difficile. "Je suis encore dans l’excitation !" confie-t-elle, le sourire aux lèvres.

Une contre fashion week

L’écrasante majorité de ces jeunes femmes n’a jamais défilé. Marie S’infiltre, qui commente le défilé, les booste à sa façon : "faites ressortir votre côté badass bitch !". On retrouve aussi des créatrices de contenus comme Amal Tahir ou Louise Chabat.

Louise Aubery aussi défile. "Il n’y a pas de hiérarchie entre les corps. Pendant la fashion week, un seul type de physique est valorisé et donc considéré, ça génère des complexes. J’ai envie que les femmes qui regardent réalisent qu’elles valent tout autant que les mannequins de la fashion week", assure l’entrepreneure.

Un message responsable et pédagogique

Dans son discours de remerciements, la créatrice évoque aussi son histoire. "Au début de mon parcours sur les réseaux, j’étais plus fine que ça, je suivais des fit girls, je trouvais ça beau. Mais mon regard a changé quand je me suis mis à suivre d’autres profils. En tant que créatrice de marque, je dois montrer la diversité des corps pour que tout le monde puisse les voir."

Une responsabilité aussi en tant que créatrice de contenus très suivie : "les troubles alimentaires sont en hausse. 80 % des 12-18 ans ont du mal avec leur image, c’est lié aux réseaux sociaux et au fait de ne montrer qu’un type de corps. On a une responsabilité en tant que créateur de contenus il faut montrer ces corps de la vie de tous les jours", insiste-t-elle.

Louise Aubery a aussi envoyé un message déculpabilisant aux jeunes filles : "Le problème, ce n’est pas votre corps, c’est la société et le regard qu’elle porte sur le corps des femmes. Quand on s’en détache, on est bien dans sa peau".

Des haters rhabillés

Louise Aubery a aussi voulu donner une leçon aux haters si nombreux, si cruels, si anonymes… Pour cela, la créatrice a fait appel à son amie Marie S’infiltre pour son côte transgressif et sans tabous. La comédienne, tout en commentant le défilé, balance des commentaires de haters au micro. En réponse, des pancartes « Mêle toi de ton c… » sont brandies par le public.

Aussi déjantée que sur ses vidéos et son spectacle, Marie S’infiltre crie "vous avez déjà vu des filles aussi bonnasses que celles qui défilent ?". Puis, elle redevient (un peu) sérieuse. "Les haters, c’est vraiment le phénomène le plus lâche du 21e siècle ! Mais l’initiative est positive ! C’est la liberté, celle de libérer son corps, d’enfin pouvoir s’assumer de se trouver belle dès qu’il s’agit d’aller à contre-courant, de casser certains tabous, de casser les complexes. C’est du culot et de l’audace, et ça me ressemble !", assume la comédienne.

Octobre rose également en toile de fond

Parmi les jeunes femmes qui défilent, il y a aussi Alice Detollenaere. Ex-mannequin, elle a dû stopper sa carrière sur les podiums, à cause d’un cancer du sein. Après avoir subi une double reconstruction mammaire, elle devient l’une des marraines de cette campagne de sensibilisation pour Octobre rose.

En plus de ce message de prévention, la jeune femme défile avec un autre message teinté de repentance : « Pour moi, c’est important avant tout de faire un rétropédalage sur tous les messages que j’ai envoyé par le passé lorsque j’étais mannequin. La beauté est pour tout le monde et ne se résume pas à un tour de bassin ou de poitrine. La mode doit servir à ce que les femmes se sentent bien ».

Un nouveau studio pour du contenu plus premium

Récemment, Louise Aubery, qui fait des vidéos, des podcasts, des livres de chez elle, a investi dans un nouveau studio « plus pro » dit-elle. Même si elle n’était pas malheureuse chez elle. "Gad Elmaleh est quand même venu sur mon canapé pour faire le podcast !", plaisante-t-elle. Il était temps pour elle de monter en gamme pour valoriser ses contenus, et se concentrer sur son deuxième livre.

Après le succès de son premier ouvrage « Miroir, miroir dis-moi ce que je vaux vraiment ». Dedans, elle s’attaque aux injonctions faites aux femmes, et surtout comment s’en détacher. Désormais, l’auteure prépare un deuxième livre sur l’illusion du bonheur autour du développement personnel « qui fait parfois plus de mal que de bien ». « Et oui, déconstruire c’est vraiment mon truc ! » conclut Louise Aubery, dans un éclat de rire.