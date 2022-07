Dadju se confie sur sa relation avec ses enfants : "chez moi y’a absolument tout, sauf moi"

On n'en a jamais douté, la vie d’artiste n’est pas une vie ordinaire. Pour la vivre, il faut réaliser beaucoup de sacrifices et être constamment dans le juste milieu en ce qui concerne l’argent et le temps. C’est avec beaucoup d’émotion et de sincérité que Dadju s’est exprimé sur ce sujet sur Snapchat.

Pas toujours simple la vie d'artiste

Il faut dire que l’auteur de Reine n’a pas eu une année de tout repos avec la sortie en mai de son dernier album Cullinan , mais aussi de son film Ima dans lequel l’artiste joue son propre rôle, son concert au Parc des Princes, sa tournée, et dernièrement la naissance de son fils. Une année complètement folle qui a poussé Dadju à se poser des questions sur pourquoi il fait tout ça, et les conséquences de sa carrière sur sa vie familiale :

"Chez moi y'a l'électricité, y'a la piscine, y'a tout chez moi. Chez moi y'a absolument tout, sauf moi.".

Père de 3 enfants, il avoue réaliser toutes ces choses en partie pour eux, tout en ayant conscience du vide qu’il peut causer en continuant d’avoir ce rythme de vie :

"Y'a rien de plus important pour moi que mes enfants, donc finalement je fais tout ça pour quoi ? Si mes enfants ils grandissent et ils deviennent paro sur moi, au final, j'aurais tout ça mais plus mes enfants. Donc est-ce que c'est utile, est-ce que j'ai fait les bons choix ?".

Un questionnement qui poussera Dadju dans de grands retranchements…

« C'est avec ces réflexions là que je me dis que je m'approche de la fin en fait »