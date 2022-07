Dala et Booba se font traquer par la police colombienne dans le clip "Baby"

Alors qu’il vient de sortir le 1er juillet son 2ème album MLJ Hills, Dala a décidé de mettre en image le morceau Baby dans lequel il est accompagné de nul autre que le Duc en personne. Les 2 artistes ont remis le couvert après notamment des collaborations très réussies comme Vue sur la mer présent dans Ultra de Booba , ou encore plus récemment sur le morceau Fin qui clôture ce dernier projet de Dala. Les 2 rappeurs de La Piraterie Music ont d’ailleurs un 3ème feat sur cet album intitulé PRT où on peut également retrouver une autre pépite du label, JSX.

« J'ai dormi chez baby pour v'-esqui la police »

Dirigé par Santiago Dìaz, un réalisateur colombien, le clip met en scène une chasse entre la police colombienne et les 2 rappeurs dans un décor digne de la série Narcos. Au programme des courses poursuites et coups montés qui forment un clip rempli de rebondissements aux visuels très esthétiques. Et visiblement la vidéo a largement plu, cumulant déjà plus de 100 000 vues en 24h. Une nouvelle réussite pour Dala, mais aussi pour Kopp qui continue de marquer les esprits après avoir annoncé sa retraite (enfin plus ou moins, tu connais).

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

De quoi continuer la propagande autour de ce nouvel opus du rappeur de Mantes-la-Jolie (78), quelques mois après le buzz du titre Fin.