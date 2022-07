Damso apporte son soutien à Fresh La Peufra

Fresh La Peufran vainqueur de Nouvelle école a dévoilé vendredi dernier (1er juillet 2022) son premier projet, un EP de 5 titres intitulé Bientôt à l'abri sur lequel le rappeur originaire de Liège compte bien s'appuyer pour continuer à surfer sur son succès actuel. On vous a d'ailleurs ressorti les punchlines qu'on a retenues à la première écoute de son projet.

Fort de son expérience sur le télé-crochet musical et de la sortie de son EP porté par le titre Chop, qui a été numéro 1 sur Spotify et a atteint une semaine après sa sortie les 4 millions de streams sur la plateforme musicale et pour lequel il a dévoilé le clip , le rappeur belge a pu compter sur le soutien de ses fans mais aussi d'un de ses compatriotes artistes en la personne de Damso...

La connexion belge

En effet, Dems a validé Fresh dans sa story Instagram en partageant une publication de Fresh et le lien d'éoute de son EP Bientôt à l'abri, le tout légendé d'un drapeau belge et de l'émoji Vie, marque de fabrique de Damso.

Un soutien qui fait plaisir à voir :