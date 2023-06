Damso & Hamza plagiés par le producteur Metro Boomin ?

Au cours de son histoire, le rap francophone s'est souvent inspiré de son cousin américain, que ce soit au niveau des flows, des placements, des productions ou encore du style vestimentaire. Et si la donne était en train de changer ? Et si l'un des producteurs américains les plus identifiés, l'un des plus talentueux de sa génération, avait plagié un morceau de nos artistes francophones ?

C'est en tout cas ce qu'estiment de nombreux internautes après avoir entendu l'extrait du nouveau morceau du rappeur d'Atlanta Young Nudy, produit par Metro Boomin. Il faut dire que l'instrumentale ressemble à s'y méprendre à celle de God Bless, du trio belge Hamza-Damso-Prinzly. Marie de la matinale Mouv', en a même parlé pendant sa chronique :

Ni Hamza ni Damso n'ont pour l'instant réagi à ce nouvel extrait. En revanche, leur producteur Prinzly a partagé une story Instagram sur laquelle on pouvait lire : "Quel plagiat légendaire, on va s'acheter des nouvelles Rolex."

Pour le moment, le morceau de Young Nudy et Metro Boomin n'est pas sorti sur les plateformes. Cette accusation de plagiat sera peut-être de nature à les en dissuader.