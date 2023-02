Damso : quelle vie après le rap ?

La carrière de Damso est un véritable jeu de piste. Dans sa musique comme dans sa communication, le rappeur belge a tendance à être très énigmatique et à laisser ses fans développer des théories tordues. Dernier grand mystère en date : un hypothétique clap de fin publié sur instagram, et une date assez lointaine (du moins selon les référentiels du rap français à l’ère du streaming) : le 30 mai 2025.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Attention tout de même : Damso avait déjà poussé les médias à se questionner sur l’éventualité d’une fin de carrière en 2018, puis en 2020, en 2021, et à nouveau en 2022. On a d’ailleurs creusé le sujet en se demandant à quoi allait ressembler sa dernière année de carrière, mais aujourd’hui, on peut même se permettre d’aller plus loin : une fois son activité de rappeur arrivée à terme, à quoi ressemblera la vie de Damso ?

Publicité

Continuer à faire du rap, mais masqué

Qu’on soit client de sa musique ou non, on ne peut pas retirer à Damso sa volonté de créer un univers artistique original, d’exploiter des sonorités qui sortent des clous, et surtout, de développer des thématiques inédites dans le rap français. On a donc affaire à un artiste avec une véritable sensibilité, pour qui il sera difficile d’arrêter complètement de s’exprimer par le biais de la musique.

Chez beaucoup de rappeurs, le principal inconvénient de la réussite est la célébrité. Comme le dit si bien Koba LaD, “ça pète les couilles plus qu’autre chose, tu peux pas vivre normalement, tu peux pas manger, tu vas faire un truc, les gens vont te voir en 3D … ça casse les couilles, c’est pas une vie, en vrai”. On imagine donc qu’un artiste comme Damso, plutôt discret, voire même secret, ne vit pas au mieux le fait d’être reconnu par les foules à chaque fois qu’il se rend à l’épicerie. Stopper la musique sous le nom de Damso, cacher son visage et repartir de zéro pourrait être une solution, d’autant que les technologies permettant de modifier sa voix sont aujourd’hui très efficaces et simples d’utilisation.

Cette hypothèse pourrait même constituer un joli défi pour le rappeur, qui devrait donc recommencer sans fan-base, en tant que rappeur confidentiel, et tenter à nouveau de convaincre le public.

Produire dans l’ombre

Cette proposition part du même principe que la précédente : elle permettrait d’éviter à Damso d’être au centre de l’affiche tout en continuant à faire de la musique. Reste à savoir si ce rôle conviendrait à un artiste qui aime écrire, imaginer des thématiques, et se raconter dans ses textes. Il est toujours possible de jouer le marionnettiste en écrivant les textes d’un jeune rappeur, mais dans ce cas, autant choisir aussi ses prods, lui filer des toplines, et lui choisir ses tenues le matin. Même pas besoin qu’il s’agisse d’un jeune rappeur : un cadavre, un hologramme type S1m0ne ou même un personnage en 3D (une marmotte, un avatar, un yéti, un hobbit) pourrait suffire.

Partir en caravane

Il y a deux ans, Damso a annoncé vouloir faire un tour du monde humanitaire, une intention évidemment louable, même si tout le monde n’a retenu que la partie “road trip en camping-car”. S’il se concrétisait, ce projet répondrait à deux envies de Damso. La première, purement désintéressée, consiste bien évidemment à apporter à autant de monde que possible de l’aide sous toutes ses formes. Il pourrait s’agir de soutien très concret (nourriture, vêtements, médicaments), mais aussi d’un voyage à visée artistique : Damso embarquerait alors un home-studio dans son camping-car, et irait enregistrer et produire des artistes de tous les coins du monde.

La deuxième envie est plus personnelle : permettre à Damso de s’évader enfin de son quotidien de superstar du rap, d’abandonner l’éclairage artificiel des studios d’enregistrement, et tout simplement d’aller vivre un peu. L’aspect “road trip autour du monde sans destination précise” est le meilleur moyen d’évacuer la pression, de rencontrer de nouvelles personnes, et de remettre de l’ordre dans sa tête.

Devenir scénariste

Depuis le début de sa carrière, Damso nous a habitués aux concepts tordus, aux morceaux scénarisés, et aux twists finaux (personne ne s’est vraiment remis de celui d’Une âme pour deux). Si le principe fonctionne très bien en musique, et permet d’ajouter du relief à la discographie du rappeur, il aurait également beaucoup de sens s’il était appliqué à d’autres formats. On imagine donc très bien Damso en auteur de scénarios, de nouvelles ou de romans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Il s’agit là encore d’une activité qui lui permettrait de continuer à faire vivre sa créativité artistique, tout en se retirant du centre de la scène. Ses histoires vivraient à travers le prisme du cinéma ou de la littérature, et ses nombreuses idées tordues auraient toute la place pour se développer.

Se ressourcer, puis revenir

C’est généralement ce qu’il se passe quand un rappeur dit qu’il arrête : il finit forcément par revenir. Kery James, Disiz, Kool Shen, Lefa … les exemples sont nombreux, et ceux qui partent définitivement font figure d’exception. Damso pourrait donc très bien affecter le même cheminement que les autres, en prenant une retraite artistique pendant un certain nombre d’années, avant de revenir dans le jeu une fois ressourcé. Ce type de pause est un mal nécessaire pour des artistes qui voient peu à peu leur créativité étouffée par la contrainte de devoir absolument écrire et réaliser des albums. Prendre le temps de couper, de vivre un peu autre chose, de renouveler ses sources d’inspiration, ne peut que faire du bien à ces rappeurs.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ne rien faire

T’es millionnaire, tes streams vont encore te rapporter énormément pendant des années, même si tu arrêtes définitivement la musique, et logiquement, si t’es un tout petit peu malin ou bien conseillé, t’as acheté deux-trois maisons et investi là où il faut. En gros : t’as plus jamais besoin de travailler. Mec, pose-toi au bord d’une piscine, savoure ta chance, et deviens l’incarnation vivante de la notion de procrastination (attention tout de même : possible que tu tapes une dépression).