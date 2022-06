Damso x Gazo : les twittos en feu pour leur feat qui arrive

Officialisé ce mardi 28 juin, le featuring entre Gazo et Damso verra prochainement le jour. De quoi déferler la toile qui ne tient d'ores et déjà plus en place.

La hype à son paroxysme

À quelques heures du retour de Gazo avec sa nouvelle mixtape KMT , prévu pour ce 1er juillet, le rappeur de Saint-Denis a dévoilé le clip de Rappel pour annoncer les featurings. Si les fans étaient déjà avertis depuis quelques mois qu'un morceau entre Gazo et Damso avait été enregistré , celui-ci se confirme aujourd'hui et se concrétisera dans les prochains jours, pour le plus grand bonheur de tous.

Et si cette alliance entre le prince de la drill et l'un des poids lourds du rap francophone n'est pourtant pas encore disponible, elle fait déjà beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes ne tiennent plus en place et sont prêts à l'accueillir comme il se doit. Pour preuve, sur Twitter les post à son propos affluent...

Si l'impatience règne, il faudra attendre encore quelques petites heures avant de pouvoir écouter ce que beaucoup espèrent être une masterclass.