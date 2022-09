Damso x Kalash : l'histoire d'un duo qui fonctionne

Teasé sur le compte Instagram de Damso hier, les fans ont pu découvrir via un numéro de téléphone quelques secondes exclusives de ce morceau surprise. Une nouvelle qui ravit le public des deux artistes qui avaient été ultra réceptifs après la sortie de Mwaka Moon, un titre qui compte à ce jour 302 783 664 vues sur Youtube, un record pour chacun d'eux.

Une collaboration qui commence à dater

Les deux rappeurs se sont toujours donnés de la force, leur première collab a été faite il y a 5 ans sur le titre "Mwaka Moon" et a mis tout le monde d'accord. À l'époque, on est subjugué par le couplet de Damso et la vibe de Kalash avec une prod à la limite de la berceuse. Sur les collines d'une lune fictive, on avait kiffé le son qui était arrivé pile pour la rentrée sur l'album éponyme de Kalash. Pendant 8 semaines consécutives, le son se classe numéro 1 des ventes, aujourd'hui, il est certifié Disque de Diamant, ce qui correspond à plus de 50 millions d'écoutes en streaming.

Leur alchimie hors du commun

Concernant la magie qui opère entre les deux artistes, elle est évidente. Si de base Mwaka Moon et I Love You devaient être des sons solos, Kalash s'est confié lors d'une interview pour MCE sur le fait que Damso a souhaité s'intégrer aux projets : « J’envoie une note vocale à Damso et il me répond tout de suite : ‘Envoie’. Damso, il aime bien te dire : ‘On va réfléchir, donne moi le temps de penser la chose’. Là, ça a été animal, il m’a dit : ‘Envoie, envoie, envoie' ».

Tellement l'alchimie est puissante entre eux, Kalash laissait même planer le doute lors de son interview sur Mouv' sur le fait qu'un potentiel album en commun pourrait peut-être naître un jour.

Après ça, le duo ne s'arrête pas là, ils travaillent ensemble sur les morceaux JTC et Praliné en 2019, qui malgré tout, n'égalent pas le méga succès de Mwaka Moon. Cette année, on a également eu le droit à un crossover Kalash/Damso sur le morceau I Love You de l'album de Kalash Tombolo. Mais les deux artistes persévèrent, ils veulent reproduire la hype de Mwaka Moon.

Entre eux, c'est électrique. Damso est un perfectionniste dans sa musique, son couplet sur Mwaka Moon, il avoue l'avoir trouvé très naturellement et s'être mis directement au travail. Pour Kalash c'est différent, il est plus spontanée et laisse parler sa vibe. Une dynamique qui réussit a créer des morceaux à la fois puissant et ultra cool qui sont de purs succès.

Le morceau va surement nous faire décoller

Si on en croit l'extrait disponible sur le numéro qu'ils ont mis en place, le titre s'annonce extrêmement bien. Cinq ans presque pile après leur première réussite sur Mwaka Moon qui été sorti en octobre, on sent la vibe de rentrée qui va certainement très bien collée avec l'arrivée de ce titre.

Le feat sort dans 2 jours et on hâte de l'écouter en boucle pendant 5 nouvelles années. Avec son Bercy le 16 décembre, on espère vraiment que Damso invitera Kalash à venir interpréter le titre en sa compagnie.