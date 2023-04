Daniel Riolo : "le foot féminin est un marécage effrayant"

L’affaire Hamraoui-Diallo qui a éclaté en 2022 lorsque Aminata Diallo aurait commandité l’agression de sa coéquipière au PSG Kheira Hamraoui sur fond de rivalité sportive et de jalousie, nous a montré que le foot féminin n’est pas à l’abri de certaines scandales et affaires ternissant son image. Daniel Riolo écrit d’ailleurs dans son livre Chaos Football Club qui vient de sortir aux éditions Hugo Sport que « le football féminin est un marécage ».le f

Pour Daniel Riolo, s’il y a des dérives dans le foot féminin c’est parce que c’est moins contrôlé et moins visible, tout en ayant la possibilité de quand même toucher de l’argent avec une pression moindre. Aujourd’hui, s’attaquer à un joueur connu comme Neymar par exemple pour récupérer de l’argent ou exercer différentes pressions c’est quasiment impossible car les risques d’être très vite démasqué et arrêté sont beaucoup plus importants.

