Daniel Riolo revient sur l'affaire Galtier : "ce mail existe, on ne l'accuse pas"

Dans l’After sur RMC le 12 avril 2023, Daniel Riolo a confirmé l’existence d’un mail de Julien Fournier ex directeur sportif de l’OGC Nice adressé à Dave Brailsford directeur du football d’Ineos dans lequel il indiquait que Christophe Galtier à l’époque entraîneur du club azuréen avait tenu des propos racistes. Selon le mail de Julien Fournier, l’actuel entraineur du PSG lui avait notamment dit que l’équipe ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe

Présent dans la matinale d’On est pas fatigué pour la sortie de son livre Chaos Football Club, Daniel Riolo est revenu sur ses déclarations et a rappelé que bien ce mail existe et qu’il était important de le révéler, il ne prouve en rien que Christophe Galtier a effectivement tenu de tels propos, il ne l’accuse pas et n’a jamais souhaité la moindre chasse à l’homme à l’encontre du marseillais.

