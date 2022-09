David Guetta et Jonathan Cohen ont exactement la même voix : Twitter appelle au complot

L'interview de Kobini de David Guetta est ressortie récemment car il semblerait qu'une seule chose ait retenu l'attention de public : la voix de David Guetta.

David Guetta a fait l'erreur d'avoir une intonation similaire à celle de Jonathan Cohen et depuis tout le monde ne parle que de ça. Même débit, même manière de parler, et même voix. On avoue qu'on a failli se faire prendre aussi, on croirait presque que Jonathan Cohen a doublé l'interview. Et Twitter est déjà parti dans les stratosphères du complot.

"Ils sont jumeaux de la voix" "Je veux voir Guetta et Cohen discuter ensemble" "C'est Jonathan Cohen ou David Guetta qui parle ?" "Fermez les yeux, ecoutez Johnathan Cohen

"J’arrive pas à savoir si David Guetta parle exactement pareil que Jonathan Cohen, ou si c’est Jonathan Cohen qui parle de la même manière que David Guetta"

On imagine déjà un épisode de "Serge le Mytho" avec Jonathan Cohen qui raconte qu'il s'est transformé en David Guetta...