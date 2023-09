De Khali à Hamza : le fabuleux itinéaire de Kosei, le producteur qui cajole le rap francophone

Il est l’un de ces producteurs qui n’ont jamais eu besoin de tag pour rendre leur musique reconnaissable. Grâce à son travail de texture profond, son goût prononcé pour l’expérimentation et sa capacité à collaborer avec les futurs grands noms du rap français, Kosei s’est distingué en un peu plus de 3 ans comme l’un des producteurs les plus important de la scène rap francophone actuelle. De ses débuts avec Khali et La Fève en passant par ses Spooky Season et son dernier EP en date avec l’explosif Jolagreen23, Kosei a toujours tiré vers le haut cette nouvelle génération. Pourtant, s’il semble déjà avoir parcouru un beau chemin, une chose est sûre : ce n’est encore que le début. Focus sur le prodige de la 808.

L'architecte de la vague

Retour en 2020. Sur soundcloud, des morceaux fleurissent par dizaines depuis plusieurs mois, parfois distillés comme de simples maquettes à peine finies, parfois dévoilés sous la forme d’un projet aboutit et incroyablement pertinent. Derrière ces propositions, un nom : celui d’un certain Khali. Du haut de sa voix, de ses placements et de ses textes, le rappeur qui semble encore à des années lumières d’un Olympia salle comble fait déjà la différence. Et ça, c’est évidemment grâce à son talent déjà éclaboussant, mais c’est aussi grâce à ses instrumentales aussi inspirées que captivantes, signées par un certain Kosei. A l’époque, le rappeur et le compositeur qui ne connaissent personne d’autre dans leur milieu travaillent à distance : l’un produit depuis son appartement marseillais, et l’autre enregistre avec son micro de gaming dans sa chambre en banlieue bordelaise. Pourtant, l’alchimie opère malgré la distance et s’avère de plus en plus efficace : à chaque fois que Kosei améliore ses batteries et mélodies, Khali passe une étape supérieure dans l’écriture, les toplines et les placements. Une relation qui se scelle autour d’un échange équivalent et hautement bénéfique : les deux artistes se tirent vers le haut, et se dessinent à chaque nouvelle proposition un avenir de plus en plus prometteur

En parallèle de son évolution avec Khali, Kosei va faire en 2020 une rencontre qui va changer sa vie : toujours via soundcloud, le producteur tombe sur les morceau d’un artiste déjà très prometteur, et décide de lui envoyer un message. Le courant passe bien, les deux artistes commencent à travailler ensemble, et mettent peu à peu au point ce qui va devenir l’une des plus grosses secousses qu’a connue le rap français de 2020 : KOLAF, le projet commun du producteur Kosei et du rappeur La Fève. Comme propulsé par cet engouement quasi-immédiat du projet, qui tourne très vite aux quatre coins de la francophonie, la scène rap de 2020 découvre alors à la fois le talent incontestable du rappeur destiné à rafler tout les scores, mais découvre aussi à travers un projet de grande envergure la palette de couleurs qui compose la musique de Kosei. Toujours soucieux de l’émotion que dégage ses mélodies, des textures de ses basses vibrantes et des rythmiques percutantes de ses drums, Kosei dévoile au fil des 9 titres du projet une patte aussi unique que reconnaissable, qui le place dès la fin de l’année 2020 comme l’un des producteurs les plus prometteurs du moment. La machine est lancée.

Itinéraire d’une ascension

Trois ans plus tard, rien n’est plus pareil. Tandis que Khali monte sur les planche d’un Olympia à guichet fermé, que La Fève décroche des disques d’or malgré une absence longue de presque deux ans et que les deux artistes sont confortablement installés dans le top 5 des rappeurs les plus prometteurs de leur génération, Kosei, lui continue de faire vibrer les enceintes. Sauf que cette fois-ci, elles résonnent la grande salle de l’Accor Hotel Arena. Rien que ça.

Après le succès fulgurant de Kolaf, le producteur se voit propulsé comme l’un des compositeurs parmi les plus innovants et avant-gardiste de la scène francophone. Alors à partir de la fin de l’année 2020, le téléphone de Kosei n’a plus cessé de sonner. Dès l’année suivante, le producteur enchaîne et signe l’instrumentale du corrosif Toxic aux côtés de Sectra pour Lala &ce, continue à travailler les sonorités d’artistes dont il est proche comme Rouhnaa ou encore J9ueve et développe en parallèle ses propres projets. Avec Spooky Season & Spooky Season 2, respectivement sortis en 2020 et en 2022, Kosei continue de nouer des liens encore plus étroits avec cette nouvelle scène qu’il affectionne tout particulièrement, et se place désormais comme un virtuose de la rythmique, certes, mais aussi comme un vrai dénicheur de talents : sur le deuxième opus, le producteur invite notamment la talentueuse Asinine, alors encore à l’aube de sa carrière, et offre également une place de choix à l’entraînant Sonny Rave.

Un travail de fond qui l’amènera jusqu’à produire dans l’album qui connaît jusqu’alors le meilleur démarrage de 2023 : sur Sincèrement de Hamza, Kosei co-signe la production du titre Cocoro en feat. avec Ckay. Une étape cruciale dans sa carrière qui prouve la grande versatilité du producteur : il n’est pas simplement un savant fou de la 808 niché dans son laboratoire, mais possède aussi le savoir-faire nécessaire pour faire danser toute la francophonie au travers d’un hit à (très) grande échelle. Tout ça, 5 années seulement après avoir ouvert pour la première fois un logiciel de composition. De quoi forcer le respect.

Alors, comme s’il n’avait déjà plus rien à prouver, Kosei décide après ce beau placement de revenir à la source. À ce qui semble lui ternir le plus à coeur : l’alchimie entre la voix et la prod**. Mais cette fois-ci, pas de La Fève sur le coup : c’est avec Jolagreen23, talentueux rappeur du label Bluesky que Kosei s’associait le 30 août dernier sur 888823**, un projet de haut vol rythmé par des productions guerrières, une énergie vengeresse et les couplets d’un découpeur au top de sa forme. Une nouvelle rencontre rappeur/producteur qui fait une nouvelle fois beaucoup de bien à l’actualité du rap francophone, et qui se permet au passage de rappeler que Kosei est définitivement l’un des producteurs les plus précieux du rap francophone. Alors souhaitons une longue vie au prodige, pleine de rythmiques toujours plus farfelues et captivantes mais aussi de projets toujours plus innovants et pertinents.