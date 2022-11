De One Million à Louis Vuitton : quel parfum, pour quel rappeur

On connaît l'attrait des rappeurs pour le milieu de la mode. Les plus belles marques et plus belles sapes exhibées fièrement dans leurs clips, pour la plupart. Ce que l'on connaît moins, c'est le parfum que les rappeurs portent. Si pour certains ça semble une évidence, pour d'autres on a dû mener l'enquête. Voici les parfums que portent les rappeurs français, dans notre imagination :

Sch – Maison Margiela Replica "Heady Cocktails and Cigars"

SCH © AFP - JOEL SAGET / AFP

Pour le S, qui a une apparence très soignée, le choix du parfum doit être une importance capitale. Sans aucune surprise, il porte certainement Replica de Maison Margiela, une maison qu'il apprécie, mais qui en plus a réussi à mettre en bouteille la très probable odeur de Numéro 19 : "Heady Cocktails and Cigars". Un choix audacieux et authentique.

Jul - Paco Rabanne "One Million"

Jul dans son clip "M*ther F**k Ft Sch"( William Thomas ) - William Thomas

Véritable rappeur du peuple et méga star, Jul porte forcément du One Million. Après la promo qu'il a fait pour Quechua, on peut s'imaginer qu'il défendrait le One Million qui est un parfum accessible, qu'à peu près tous les hommes sur terres ont porté entre leur 14 et 18 ans. Force au J qui, s'il le porte vraiment, devrait certainement en changer.

Damso - Tom Ford "Tobacco Vanille"

Damso au défilé Balmain 2022 © AFP - JULIEN DE ROSA / AFP

Dems c'est le rappeur qui se donne un côté mystérieux et profond, pour le choix de sa fragrance, il est certainement dans la même démarche. Cassant les codes musicaux, il veut certainement un parfum à son image. On l'imagine écrire ses textes sur du vieux papier devant une cheminée en portant du Tom Ford. Un excellent choix.

Disiz - Louis Vuitton "Afternoon Swim"

Disiz au défilé Acne Studios 2022 © Getty - Darren Gerrish

Pour Disiz, il lui faut un parfum rare et doux, rien de mieux que l'Afternoon Swim de LV. Rare sont ceux qui portent ce véritable plongeon dans l'océan des sens. Une belle métaphore qui va bien à Disiz qui apprécie bien les après-midi à la piscine. C'est validé.

Aya Nakamura - Cartier "Panthère"

Aya Nakamura aux NRJ Music Awards © Getty - Toni Anne Barson

Véritable Girl Boss, Aya reigne sur le rap français depuis plusieurs années en connaissant un succès sans pareil. On connaît son goût pour la mode et un parfum Cartier est à la hauteur de son talent. Pour elle, le Panthère pour honorer sa personnalité forte. La best.

Niska - Paco Rabanne "Invictus"

Niska au Zénith de Paris © Getty - David Wolff

Niska et Invictus, ça semble comme une évidence. Ce parfum a été créé typiquement pour lui, il s'agit du parfum de "l'homme dans toute sa puissance". Peut-être qu'en se mettant suffisamment prêt de la scène pendant un de ses showcases on pourrait confirmer ce fact, il doit surement en mettre beaucoup.

Plk - Diesel "Only the Brave"

Plk - AAA ( Remi Danino ) - Remi Danino

Only The Brave c'est le parfum par excellence pour le style de PLK. Pour être en survêt mais quand même avoir une touche de sophistication, c'est la fragrance parfaite. Pas très original mais un intemporel que beaucoup d'hommes aux cheveux décolorés portent.

Shay - Dior "Poison"

Shay, capture d'écran clip "Jolie" - Pyroman - Pyroman

Quelle surprise, Shay porter l'iconique de la maison Dior qui, en plus, s'appelle Poison. On sait que Shay a un côté très piquant, donc ce parfum semble comme une évidence. On a du mal à imaginer quelqu'un d'autre que Shay porter ce parfum, c'est avec ça qu'elle doit charmer toutes les rappeurs de "Nouvelle Ecole". Bien vu.

Nekfeu - Dior "Sauvage"

Nekfeu à la 12ème édition du Festival du Film de Rome © Getty - Stefania D'Alessandro

Quoi d'autres pour Nekfeu que le Sauvage de Dior. Avec Johnny Depp comme égérie américaine, on se dit qu'en France Nekfeu représente bien la vibe de ce parfum. Il en possède certainement une bouteille dans sa salle de bain mais 90% du temps, il doit juste rien mettre car la flemme. Fais un petit effort.

On espère vraiment que s'il ne s'agit pas encore de leur parfum, ils penseront vite à investir car ça leur va parfaitement.