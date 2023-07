Deen Burbigo, la victoire de la persévérance

On le répète à longueur d’année, à chaque fois que l’on dresse le portrait d’un rookie appelé à percer ou à devenir une nouvelle tête d’affiche : le plus difficile dans le rap n’est pas de faire son premier million de streams, mais de durer. Il n’existe plus de modèle-type de carrière dans le rap français, mais plus les années passent, plus la question de la pérennité des carrières se pose. Dans ce contexte, l’évolution d’un profil comme celui de Deen Burbigo est un exemple probant de réussite sur le long-terme, là où rien n’était gagné d’avance : son parcours démontre à la fois la nécessité de se structurer, et celle de chercher à progresser continuellement sur le plan artistique.

La sortie d’OG San II est donc l’occasion de s’intéresser de plus près aux ingrédients de la réussite d’un rappeur qui a su faire les bons choix, croire en son travail, et se remettre continuellement en question.

Entre deux générations

Le statut de Deen Burbigo en 2023 est celui d’un artiste qui a émergé entre deux générations. Les rappeurs qui lui ont servi de modèles avaient dix voire quinze ans de carrière derrière eux quand il a commencé la musique et toute la première partie de sa carrière a donc oscillé entre inspiration, hommage et volonté d’émancipation. Dix, voire quinze ans après le début de sa propre carrière, c’est désormais lui qui sert de modèle aux plus jeunes artistes, ceux qui ont découvert le rap avec la Sexion d’Assaut, l’Entourage, et les Rap Contenders.

S’il est encore trop tôt pour ranger Deen Burbigo dans la catégorie des vétérans, il est en revanche indéniable que l’on a affaire à un artiste désormais très expérimenté, qui a vu toutes les facettes de l’industrie de la musique, a connu la galère, mais aussi quelques victoires, et récolte aujourd’hui les fruits de longues années de labeur. Avant d’être à la tête de Saboteurs Records, le rappeur a connu le travail sur les chantiers, les battles dans des salles de moins de 100 personnes, et l’absence d’intérêt de la part d’une frange du public et de la critique.

La technique avant tout

Difficile, cependant, d’observer le renversement de vapeur en parlant de véritable revanche. Deen Burbigo a le mérite d’avoir su se remettre continuellement en question, bien conscient que le rap fonctionne comme un sport : sur la durée, ce sont la rigueur, l’entraînement, et l’attention portée aux détails qui font la différence et assurent des carrières plus longues. Côté technique, OG San II est donc une petite démonstration de l’étendue de la palette de Burbigo : des rimes multisyllabiques dans tous les sens, énormément d’assonances, d'allitérations, et l’intégrale des figures de style à surligner en jaune et violet chez Flow Dissection .

De ce point de vue, l’évolution de Deen est comparable à celle des rimeurs qui l’entourent depuis 15 ans : Alpha Wann ou Jazzy Bazz ont eux aussi eu comme obsession le perfectionnement de leur technique, qu’il s’agisse de la construction des schémas de rimes, de la recherche du bon mot au bon moment, ou de l’interprétation. Travailler régulièrement depuis 15 ans avec des rappeurs de ce calibre n’a fait qu’encourager l’auteur de Cercle Vertueux à dépasser ses propres limites, aussi bien pour continuer à leur tenir la dragée haute au micro que dans l’optique d’une construction de carrière. Les réussites de Nekfeu ou Alpha Wann n’ont pu que le motiver, comme il le laisse entendre sur le titre Coquillage : “la plupart des gars d'ma team sont déjà platine, impossible que je m’aplatisse”.

Comme eux, Deen Burbigo fait partie d’une génération qui a compris que l’on pouvait concilier une carrière de rappeur suffisamment lucrative avec une musique faite sans concessions. Là où l’indépendance artistique était encore vue il y a quelques années comme un frein au développement d’une économie rentable, elle apparaît aujourd’hui comme un véritable argument de vente, le désormais fameux slogan “qualité en guise de promo” n’ayant jamais été aussi pertinent qu’aujourd’hui. Dans ce contexte, la persévérance de Deen Burbigo s’avère donc payante : “on a changé notre rap de niche en rap de riches”, clame-t-il ainsi fièrement sur Recommandé.

La victoire du rap sans concessions

La marche en avant d’un profil comme celui de Deen Burbigo sonne comme une petite victoire pour toute une frange du rap indépendant, qui a rêvé pendant des décennies de pouvoir vivre décemment de sa musique tout en restant fidèle à ses valeurs artistiques. On se souvient par exemple de Flynt, qui rappait en 2012 “de l’argent avec de la musique, oui je veux bien en faire” ou “j’veux réussir sans t’arnaquer ni retourner mon Teddy”. L’auteur d’OG San exprime les mêmes idées aujourd’hui, avec un zéro supplémentaire sur le chèque et plus de truffes sur les ravioles : “on n’a pas perdu l'amour du pe-ra mais le prix du show c'est celui d'une Milgauss” (Coquillage).

Il ne se sent pas arrivé au bout du chemin pour autant : conscient que la musique est cyclique, que les hauts ne sont parfois qu’une étape avant les bas, et que le plus difficile est de durer, le rappeur savoure la bonne santé actuelle de son économie, sans perdre de vue la possibilité d’une chute (“j'profite, un jour ils diront : Il est démodé lassui”). Dans son cas, le maniement récurrent de figures d’ironie, voire de pur cynisme, est salvateur : Deen Burbigo prend du recul sur tout (“si c’est gratuit, c’est que c’est toi la marchandise”), en particulier sur la musique (“y’a du R&B de caillera et y’a d'la trap de bitch”), remet en question n’importe qui (“hé l'révolutionnaire, rappelle-toi, t'es juste le résultat d'une levrette ou d'un mauvais missionnaire”), et surtout lui-même (“on était con, on l'est resté, forte chance qu'on soit les mêmes âgés”).

Après avoir passé un cap avec la sortie de Grand Cru en 2017, allant chercher son premier disque d’or, Deen Burbigo a mis en place une économie solide, dépassé ses propres limites sur le plan artistique, et changé de dimension. Le titre de son deuxième album, publié en 2020, résume parfaitement la dynamique positive dans laquelle est engagé le rappeur : Cercle Vertueux. Encore en quête de son premier véritable classique, qui le ferait passer du statut d’excellent technicien à celui de rappeur incontournable, il s’approche doucement mais sûrement de ses objectifs : “ avant le chef d'œuvre, j'ai fait v'là d'esquisses ”.