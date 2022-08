Deen Burbigo tease la mixtape "Saboteur" : retour sur ses meilleures punchlines

On l'attendait, et c'est enfin officiel : Deen Burbigo a annoncé ce mardi 30 août que sa nouvelle mixtape, Saboteur, sortirait pour la rentrée. À l'occasion, on revient sur les pépites de l'artiste.

Les fans de Deen sont en ébullition : depuis que le marseillais a lancé, sur les réseaux, l'annonce de sa prochaine mixtape qui sortira le 7 Octobre 2022, les théories sur le projet vont bon train sur Twitter. Très actif ces dernières années et récemment présent sur l'album de Doums , dans le titre Electron Libre, Deen affirme qu'il est bien prêt pour la rentrée, et sera au rendez-vous aux côtés des artistes de son label, parmi lesquels EDGE, Ratu$, 2zer ou encore Eff Gee.

Le roi de la rime

Le rappeur de 35 ans a déjà une riche carrière avec un 3 EPs et 2 albums en solo dont l'album Grand Cru, certifié or. L'ancien de L'Entourage est respecté depuis des années pour son flow qui oscille entre rap à l'ancienne, punchlines imagées et un débit bien technique. En attendant la mixtape Saboteur vol.1, retour sur les meilleures rimes du rappeur.

"L'impression de regarder un film en noir et blanc où elle était la seule à être en couleur" ("Tu rêves", Grand Cru)

"Te clasher c'est comme ta bite, ta meuf a dit c'est pas dur" (Deen Burbigo vs Taïpan, Rap Contenders )

"Putain, mais quelle vie, quand j'la raconte, on dirait qu'j'me la raconte" ("Coupe le son", Og San )

"Seize ans, j'rêvais d'la SACEM de Soprano, des Psy4, et ken la psychiatre des Soprano" ("SENNIN MODE", OG San)

"J’avais deux d’moyenne en maths, aujourd’hui, j’multiplie des dividendes" ("Coupe le son", OG San)

"Et moi sans la Zik, j'suis comme Rocco sans la trique ou la France sans l'Afrique" ("OJIISAMA", OG San)

Ils voudraient nous laisser les miettes, on va s’servir dans leur plat (Pas une autre, Grand Cru)

À vivre sans un clou, frère, on en devient marteau – (Ailleurs remix)

"Saboteur gang, on schématise, on manigance,

Wavy comme jamais, quand j'kicke, même ta mamie danse" ("OJIISAMA", OG San)

"Tous les jours, j'me couche à l'ouest comme le Soleil" ("Agent Orange", OG San)

"Suis-je c'que les gens pensent que je suis ? Ou bien

Suis-je c'que je suis, quoi qu'les gens pensent ? Tu me suis ?" ("Suis-je", Fin d'après-minuit").

"Les joints bavent, les Zippo brillent, les yeux sont fluorescents

Les connexions sont très anciennes, les flows, eux, sont plutôt récents" ("Imunité diplomatique", Cercle Vertueux)

"L'innocence est perdue, on vit d'violence et d'verdure

Psychotant, spliff au vent, puis rigolant d'nos blessures" ("On gère", Inception).