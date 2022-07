Denzel Curry : il faut absolument mater son live acoustique "Tiny Desk Concert"

C'est un honneur réservé aux meilleurs : Denzel Curry a eu l'occasion de réaliser un Tiny Desk pour NPR Music, et le résultat va faire vibrer vos oreilles.

Anderson .Paak , Jorja Smith , Mac Miller ... la crème des musiciens a l'habitude de se produire dans un petit bureau de Washington pour réaliser des concerts organisés par NPR, la radio publique américaine. Des capsules qui deviennent souvent cultes par leur qualité et l'originalité de la mise en scène, conviviale et originale. Du rock à la soul en passant par le rap, de nombreux artistes ont eu l'occasion de se produire en acoustique devant un public réduit.

Petit bureau, grand concert

Denzel Curry a eu à son tour cette chance et a réalisé un concert entouré d'une équipe de quelques musiciens dans les petits locaux de Tiny Desk. Et la magie a instantanément opéré : la voix de Denzel, enregistrée sans aucune modification et cadencée par seulement quelques instruments traditionnels, nous fait parfaitement vibrer pour un live entraînant. Denzel est plein de bonnes vibes, et ça marche : juste le regarder sourire nous donne le smile.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire.

Un petit moment suspendu, où l'on voit Denny Cascade rapper tout en sirotant une tasse de tisane bien mimi, instant que personne n'aurait pu prédire. La performance, qui fait partie du Black Music Month (le Mois des Musiciens Noirs) s'ouvre sur Melt Session #1, et une ambiance bien soul, bien groovy résonne aussitôt dans le studio, rapidement suivie des flows de Walking et Troubles, puis, pour finir, de Diet et Ricky.

Bref, une performance qu'on risque de regarder en boucle, et qui prouve une nouvelle fois le talent rare de Denzel Curry. Et on vous garde le meilleur pour la fin : un Tiny Desk de Usher arrive ce jeudi 30 juin au soir... restez connectés.