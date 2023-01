Des 90’s aux années 2020 : quand le boom-bap traverse les générations du rap français

En ayant forgé le rap français de la fin des années 80, son âge d’or des années 90 et ses premières sorties du second millénaire, le boom-bap, ce style de production aux rythmiques profondes et lancinantes, est une musique que l’on ne peut pas oublier. Et pour cause : des classiques de Mobb Deep aux premiers morceaux de Booba, des rues de New-York aux places de Marseille, le style de production a eu dans l’histoire du rap mondial une influence telle qu’il a massivement participé à en définir les codes. Pourtant, si l’on croyait le boom-bap évincé du répertoire des nouvelles générations d’artistes français depuis le séisme provoqué par la trap et ses nombreux sous-genre durant les années 2010, le style semble faire un certain retour dans les propositions francophones de ces derniers mois. Focus sur une rythmique qui flirte avec l’éternel.

Forger l’histoire

Son nom ne trompe pas. En reprenant la rythmique répétitive qui alterne entre kick et caisse claire jusque dans son intitulé, le boom-bap porte cette essence musicale grésillante qui a fait les plus belles heures du rap de la fin du XXème siècle. Le genre prend forme à la fin des années 80 dans les studios de New-York. Dans les rues de la ville, le boom-bap souffle sur le rap de l’époque un vent de fraîcheur certain : le genre se démarque des premières productions de rap rapides et chargées de Public Enemy, Run DMC ou encore N.W.A pour tendre vers une musique plus lente, profonde et lancinante. Et ça plaît : le boom-bap prend de l’ampleur et s’étend progressivement sur toute la côte est américaine. Au fur et à mesure ou les productions se propagent, une nouvelle génération d’artistes du Queens, de Brooklyn, d’Harlem et des alentours font leurs premiers pas sur ces percussions cinglantes, mais pas que. Souvent dénichées dans des morceaux de soul ou de classique, les rythmiques prennent l’habitude de s’habiller de mélodies riches et complexes, aux airs parfois cinématographiques tout droit empruntées à d’autres compositeurs : un procédé de création vieux comme la musique, certes, mais qui à l’époque, connaît une révolution.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Grâce à ces petites machines qui se démocratisent tout au long des années 80, les producteurs de la côte Est s’arment progressivement de ces boites rectangulaires à l’aspect rudimentaire : les sampleurs. Ce sont eux qui vont permettre au boom-bap de s’imposer sur la scène rap non pas comme une simple nouvelle rythmique, mais comme un style à part entière, avec ses propres textures mélodieuses faites de samples originaux distordus. Il n’en fallait pas plus aux jeunes rappeurs pour prendre d’assaut le genre, et bâtir à coup d’albums de légendes les codes du rap américain des années 90.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Tandis que Nas dévoile en 1994 son premier album studio Illmatic, que Mobb Depp dévoile le classique The Infamous et que le Wu-Tang Clan marque à jamais l’histoire de la musique américaine avec son album de 1993, toute une nouvelle génération d’artistes âgés de 20 ans à peine définissent à coup de pièce maîtresse l’esthétique et l’essence même du rap américain des années 90, porté par le boom-bap et ses sonorités aussi intemporelles qu’innovantes. Même si la G-funk de la côte ouest, le dirty south d’Atlanta et les autres sous-genre du rap marquent aussi cette période hautement prolifique au fer rouge, le boom-bap reste sans aucun doute le style de production le plus influent du rap des années 90, et ce, jusqu’au-déjà des océans.

Transmission

Dans la cité phocéenne des années 90, le rap est lui aussi en pleine mutation. En se détachant progressivement des productions chargées aux accents funk des années 80, le groupe marseillais déjà propulsé au sommet des charts par son tube « Je danse le mia » décide de se tourner après cet album de 1993 vers des instrumentales plus linéaire, plus lentes et plus profondes : celles du boom-bap. Dès l’année suivante, le groupe s’installe sur ces rythmiques lancinantes avec leur morceau « La mort n’est pas une fin », et ne vont plus jamais s’en défaire. Après un voyage à New-York en 1996, des dizaines de sessions studios et des rencontres avec quelques membres du Wu Tang Clan entre autres, Iam dévoile l’année suivante « L’école du micro d’argent ». Classique absolu du rap français, le disque permet au groupe de s’installer définitivement comme les rois du genre en France, et portent le boom-bap à son apogée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Evidemment, les rivaux ou confrères de Paris ont joué un rôle tout aussi important dans cet âge d’or et cette effervescence française, et les deux capitales ont su allier leur forces pour proposer, à la fin des années 90, des albums aux places de choix dans le panthéon du rap français. Avec une influence impressionnante, cet âge d’or marque plusieurs générations d’auditeurs, captivés par la fougue, les rimes et les récits de cette musique si singulière. Alors une fois en âge de rapper à leur tour, pas étonnant que les nouvelles générations d’artistes laissent entrevoir dans leur musique cet héritage qui a bercé leurs tympans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour le cas Zamdane, ce bagage musical se traduit bien sûr par l’utilisation de productions boom-bap truffées de notes de pianos fidèles à celles des années 90, comme sur « Zhar » dévoilé fin 2021. Pour ce talent certain qui a fait depuis ses débuts ses armes sur des productions trap, et plus récemment drill et plugg, cette utilisation du boom-bap peut s’avérer surprenante. Surtout depuis le bouleversement qu’à connu le rap français au milieu des années 2010 : avec la déferlante trap et cloud rap amenée par Hamza, PNL et tout un tas de jeunes talents ancrés dans une nouvelle dynamique musicale, la place laissée au boom-bap dans le paysage francophone semble au mieux avoir été diminuée, au pire quasiment évincée.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pourtant, un peu moins de 20 ans plus tard, le boom-bap se distille encore et toujours dans les propositions actuelles. Mieux, son utilisation semble se montrer de plus en plus récurrente ces derniers mois, et nombreux sont les artistes à défendre ces productions texturées : Zikxo par exemple, au coeur de son album à succès « Intemporel » au nom équivoque, mais aussi Lesram avec son titre coup de poing « Wesh enfoiré » issu de son superbe album du même nom, ou encore Dinos et son titre « Quatre Saisons » qui reprend l’ADN du boom-bap pour lui donner une saveur quelque peu modernisée.

En prenant en compte l’explosion de Benjamin Epps et son utilisation quasi systématique du boom-bap dans ses morceaux, fortement influencés par le collectif Grizelda et ses membres éminents comme Westide Gunn (qui depuis 2020 remettent sur la scène internationale les sonorités boom-bap samplées) force est de constater que le genre musical a fait ces derniers mois un certain retour sur la scène musicale francophone. Loin d’être un phénomène aussi viral que celui du jersey drill récemment observé, le boom-bap semble faire un retour progressif dans les discographies des artistes de la nouvelle génération, et continue finalement de traduire l’impact collossal qu’a eu le genre sur les talents émergents de France et du monde entier.

Une chose est sûre : l’impact qu’a eu le genre sur l’histoire du rap américain, français et mondial est inqualifiable tant il semble important. Alors qu’ils rendent hommage aux codes qui les ont bercés, aux artistes qui ont forgé la légende de leur ville ou aux producteurs et leur utilisation si soignée des samples et de leurs mélodies, l’utilisation du boom-bap chez les nouvelles générations d’artistes n’a rien de stupéfiant : elle traduit seulement de multiples manières l’amour que porte ces talents pour le rap, qu’il soit actuel, moderne, new-yorkais ou français.