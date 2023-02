Des inédits de Kendrick Lamar et d'Eminem... générés avec une IA

L'Intelligence Artificielle va-t-elle mettre absolument tous les milieux créatifs au chômage ? Ce lundi, on s'inquiétait déjà de l'avenir des DJ's après l'annonce faite par Spotify d'une nouvelle IA permettant de faire des commentaires personnalisés entre deux morceaux. Aujourd'hui, de nouvelles vidéos viennent prouver que les musiciens eux-mêmes pourraient être "concurrencés" par cette technologie révolutionnaire au développement exponentiel.

Kendrick et Eminem à la sauce robotique

En effet, certaines IA, nourries par un nombre important d'extraits portant la même signature vocale, sont désormais capables d'imiter n'importe quelle voix de manière particulièrement fidèle. Il n'aura d'ailleurs pas fallu longtemps pour que le monde de la musique s'en empare.

Récemment sur les réseaux, deux extraits bluffants de réalisme ont émergé :

Dans les deux cas, le processus est le même. L'Intelligence Artificielle est utilisée pour "interpréter" un texte écrit par l'Homme, dans le style d'un artiste en particulier.

Si David Guetta s'est "contenté" de rédiger et de faire répéter une phrase à l'IA dans le style d'Eminem pour ouvrir son set, le producteur américain GengarCade a carrément produit les premières secondes de ce qui pourrait véritablement être un morceau de Kendrick Lamar, et il faut dire que le résultat est bluffant.

Il ne manquerait plus que le morceau soit uploadé sur les plateformes, streamé massivement par des bots, et critiqué par des faux-comptes alimentés par ChatGPT, et la boucle sera bouclée...