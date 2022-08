Diddy lance un débat en demandant "Qui a tué le R&B"

Les fans étaient prêts à se disputer après que Diddy ait posé une question très spécifique sur Twitter mercredi, "Qui a tué le R & B?" lui qui a introduit au monde les plus grosses têtes du genre comme Jodeci, 112, Faith Evans, Carl Thomas, Cassie et la reine de la Soul Hip - Hop, Mary J. Blige.

En tant que pionnier depuis plus de 20 ans, le PDG de Bad Boy Records s'était déjà prononcé contre le statut de la musique R&B et de la nouvelle génération d'artistes d'aujourd'hui. Beaucoup pensent que le genre musical a évolué au cours des dernières décennies, tandis que d'autres disent qu'il est en déclin.

En réponse, les fans ont commencé à partager des clips, des vidéos et des liens vers de la musique d'artistes R&B d'aujourd'hui, y compris certains qui ont même dit à Diddy de chercher de lui-même.

"Il n'est pas mort, il faut juste chercher ce genre sur les plateformes de streaming, il y a encore beaucoup d'artistes talentueux"

Le rappeur et producteur Diddy a d’ailleurs fait de nombreux lives sur la question notamment en présence de Tory Lanez, à qui il a annoncé qui'il était un de ses artistes R&B préférés.

Le manque de "feelings" dans la musique d'aujourd'hui

Lors d’un live en présence de Timbaland, Diddy dit mot pour mot « le Rnb est mort »

Et il précise plus loin dans la vidéo que le manque de vulnérabilité de certains artistes fait que Rnb est moins présent. Il précise le fait que ce genre est très sentimental et qu'aujourd'hui les artistes ne veulent plus se livrer dans leur musique. C’est un débat intéressant mais qui efface de nombreux artistes talentueux comme une Jasmine Sullivan qui a d’ailleurs gagné le Grammy du meilleur album, un album réussit, r&b, et sentimental.

Il a poursuivi en expliquant qu’il ne ressentait aucune émotion avec la musique d’aujourd’hui.

Timbaland, d'autre part, n'était pas d'accord avec Diddy sur de nombreux points pendant le débat. Lorsqu'on lui a demandé de nommer cinq artistes R&B qui pouvaient chanter sans Auto-Tune, le producteur emblématique a eu du mal à en citer, ce à quoi Diddy a répondu: “Le R&B ne sonne pas trop vivant. Tu ne connais même le nom de personne.”

Diddy a également parlé à Mary J. Blige de son opinion, la chanteuse légendaire mentionnant ses artistes préférés comme Chaka Khan, Etta James, Sam Cooke, Aretha Franklin, Jazmine Sullivan et SWV.

Le R&B tel qu'on le connaît

Le R&B s'exprime aujourd'hui à travers une gamme de sons influencés par le contemporain, tout en s'inspirant de la tradition et du son de la Soul.

Lauryn Hill, D'Angelo et TLC. Ces 3 légendes ont en commun d'avoir atteint le sommet de leur carrière dans les années 90! En effet les stars des années 90, étaient composées d'énormément de chanteurs R&B. Cette époque est souvent considérée comme le fondement du R&B. Bien que le genre existait avant, les années 90 sont définitivement le summum de la domination de la musique grand public et des charts pour le R&B.

En général, les années 90 nous ont donné un amour pour les chansons de type "slow jam". De Boyz II Men et SWV, à Toni Braxton et Mariah Carey. Mais il y avait aussi des influences Hip-Hop très présentes dans le genre.

Le R&B des années 2000

Les années 2000 ont vu une introduction de plus de funk, de disco et d'éléments de tempo plus rapides utilisés plus fréquemment dans le R & B. Des artistes comme Chris Brown et Ciara ont lancé leur carrière, apportant une nouvelle vague, un son plus rapide avec des influences pop et rap. Des artistes qui nous ont été présentés dans les années 90, comme Mariah Carey et Usher ont continué à sortir de la musique par exemple et eux aussi ont suivi la nouvelle vague.

Le R&B était très populaire dans la musique grand public au début des années 2000. Pour certains, c'était son dernier moment de gloire. Vers 2010, plusieurs pionniers du R&B sont passés à d'autres genres pendant un certain temps, pour certains ils ont fait une version de la Pop qui s'inspire du R&B et du Hip Hop. C'est peut-être pour ça que le débat est présent, c'est un des rares genres musicaux dont les pionniers sont eux-même passés à autre chose.

Où en est le R&B aujourd'hui ?

Il est certain que le R&B ne figure pas aussi fortement au sommet des classements de nos jours. Certains disent que la société d'aujourd'hui se soucie beaucoup moins de la musique "douce". Et comme la musique R & B est perçue principalement comme des "chansons d'amour émotionnelles", certaines personnes attribuent le déclin à cela.

Mais à première vue, l'écoute rapide d'albums comme CTRL de SZA, Chasing Summer de SiR, Shea Butter Baby d'Ari Lennox ou Over It de Summer Walker rappellent que le thème est totalement respecté encore en 2022.

Bien que la popularité grand public du son R&B original ait diminué, la diversité qui s'est développée dans le genre est maintenant incroyablement vaste. Il y a aussi des artistes qui en doivent beaucoup dans leur inspiration musicale au genre, nombreux sont les artistes qui mentionnent des artistes R&B quand ils parlent de leurs principales inspirations. Childish Gambino, Solange, Ella Mai, SZA, Frank Ocean, Jhene Aiko, Kehlani et H. E. R zone de R&B et de Soul. Le premier album de Bryson Tiller, Trap Soul, incorpore de la trap, tout en étant vraiment R&B, ce qui est à l'image de ce genre modernisé.

Donc, avec tout cela étant dit, la question se pose est-ce que le R&B est mort en 2022? Pas vraiment. On peut conclure que de bien des façons, le R&B / Soul traditionnel des années 90 & 00 a cédé la place à un multi-genre avec plusieurs influences, différent du R&B.