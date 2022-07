Dinos : ce que l'on sait sur son prochain album "Hiver à Paris"

Voilà quelques mois maintenant qu’on nous parle d’un fameux album prévu pour la saison des neiges… Plus d’un an après la sortie du double album Stamina, Memento , Dinos et son équipe ne cessent de donner des informations sur ce nouveau projet encore tant mystérieux. Nous n’avons pas réellement de détails à vous offrir, mais on vous propose de rassembler tous les indices dévoilés et de vous livrer quelques raisons pour lesquelles on attend avec impatience Hiver à Paris .

Un projet teasé depuis un moment

C’est lors de la sortie de son EP composé de 3 titres Aquanaute, le 25 janvier 2022, qu’on entend parler pour la première fois d’Hiver à Paris, plus précisément dans le morceau Deïdo.

« Nos-Di, Pichichi, ça part de là

Prochain album s'appelle "L'Hiver à Paris"

Le rappeur se confiait quelques jours après dans une story Instagram en écrivant : "J’enregistre Hiver à Paris en ce moment. J’essaie de faire la musique la plus "Jxles" possible. Honnête, vulnérable et brutale. Je veux faire l’album le plus intemporel et le plus froid de ma carrière".

Dinos n’est pas la seule personne à avoir communiqué sur ce projet qui semble tant lui tenir à cœur. Oumardinho, le manager de Dinos, nous mettait déjà en garde début mai en nous conseillant de savourer l’été suivi du hashtag "HAP" indiquant Hiver à Paris.

Mais ce n’est pas tout puisqu’il ira même jusqu’à donner son avis sur le projet qu’il juge "d’exceptionnel".

Dinos maitrise le spleen à la perfection

Si il y a bien un rappeur capable de transmettre mélancolie et nostalgie lors d’une longue nuit froide d’hiver, c’est bien le rappeur de la Courneuve. Avec des albums toujours teintés de spleen (comme le nom d’un morceau présent dans Imany), Dinos s’est placé en spécialiste de ce genre d’exercice. Les titres Placebo ou encore No Love en featuring avec Marie Plassard en sont le parfait exemple. D’ailleurs, ces deux tracks ont été produites par le beatmaker Twenty9 qui devrait signer une ou plusieurs productions dans Hiver à Paris d’après une story Instagram du rappeur postée aujourd’hui où il écrit : "En train d’écouter Hiver à Paris, Twenty9 tye un fou c’est quoi ces prods".

Il a annoncé avoir fini l’album

La dernière raison pour laquelle on est tous hypés ici, c’est tout simplement parce que Dinos a annoncé en plein live lors du festival des Vieilles Charrues qu’Hiver à Paris était enfin terminé après plus de 6 mois de teasing.

"Mon prochain album Hiver à Paris est terminé, j’vais tout ba*ser".

On espère pouvoir entendre des extraits ou même carrément un single d’ici peu.