Dinos dévoile un extrait où il rappe sur de la Jersey

On sait qu’il prépare son retour avec la sortie de son prochain album Hiver à Paris, et Dinos continue de le prouver par sa productivité. Ce mardi 30 août le rappeur de la Courneuve a révélé un clip sur YouTube composé de 3 petits extraits. Si la nouvelle a bien évidemment beaucoup plu, c’est surtout le dernier morceau qui a fait du bruit de part son instrumentale influencée par un nouveau genre très à la mode : la Jersey.

Dinos s'essaye à la Jersey

Effectivement, le courant est plutôt en vogue et plusieurs rappeurs français s'y essayent. C'est le cas par exemple de Gambi avec son tube Petete ou encore J9ueve dans son dernier projet avec le titre Vibe. On sait notre Dinos très à l'affut de tout ce qu'il se passe dans le rap, donc pas étonnant de le voir découvrir ce style. Mais on remarquera tout de même son envie de tester de nouvelles musicalités à l'approche de son nouvel album.

Pour les plus curieux, l'instrumentale Jersey utilise un sample de Shiloh Dynasty, qui a également été samplé par XXXTentacion dans son titre Everybody dies in their nightmares.

Visiblement, le clip publié sur YouTube est un partenariat avec son "sponsor" Adidas, mais nous n'avons pas d'informations sur la nature de ces bribes de morceaux, non-écoutables sur les plateformes de streaming. Pour le moment, les 3 extraits se placent comme un avant-goût d'Hiver à Paris.