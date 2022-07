Dinos et Laylow s’invitent mutuellement au festival de Dour

Les deux artistes enchainent les festivals depuis maintenant quelques semaines et se sont retrouvés ce vendredi à l’occasion du festival de Dour qui a eu lieu du 13 au 17 juillet.

Un événement qui a plutôt bien marché avec notamment la présence de grands noms de la scène actuelle comme Angèle, Gazo, Trippie Redd ou encore Booba. Ces regroupements d’artistes permettent parfois à certains de se retrouver donnant vie à des moments forts. Et c’était le cas ce 15 juillet lorsque le rappeur de la Courneuve a été rejoint sur scène par Laylow pour interpréter leur titre Ciel Pleure en live. Un morceau présent sur l‘album Stamina, de Dinos et qui a été plutôt bien accueilli à sa sortie avec plus de 2,4 millions de vues sur le clip disponible sur YouTube.

Une vraie connexion en studio et sur scène

Pour leurs retrouvailles les rappeurs n’ont pas fait les choses à moitié… Effectivement, c’est dans un premier temps que Laylow a rejoint Dinos sur la scène Boombox alors que son set était prévu plus tard dans la soirée.

Puis quelques heures après, c’était au tour de l’auteur d’Imany de rendre la pareille en montant sur la scène principale, occupée par le Man of The Year, pour remettre les couverts en interprétant une deuxième fois leur morceau en commun.

Un effort qui montre bel et bien la réelle connexion entre les 2 rappeurs.