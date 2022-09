Disiz : après le succès de "L'Amour", sa rentrée s'annonce chargée

C'était LA sortie marquante du mois de mars 2022 : L'Amour, le dernier projet de Disiz , est sorti officiellement au printemps, et a été accueilli plus que chaleureusement par les fans comme par les critiques.

Six mois après la sortie de l'album, son aura n'est toujours pas retombée. Les feats avec Damso (Rencontre, certifié platine) ou encore Prinzly (Beaugarçonne) restent des hits difficiles à détrôner, et on est toujours tout autant émus par Alleluia, Poids Lourd ou encore Tue l'Amour. Un succès dont le rappeur de 44 ans a fêté ce succès avec des vacances au soleil dont on a eu un aperçu sur son Instagram. Et à l'occasion de la rentrée, il a pu obtenir une belle surprise : L'Amour a été certifié disque d'or, le troisième disque d'or sur un album pour la carrière de l'artiste de Casino.

Quand la hype ne retombe pas

Pour fêter ça, Disiz a su comment régaler ses fans : sur son Instagram, au milieu de diverses photos de lui et de sa fille, il a partagé un extrait de Madeleine, un nouveau titre en hommage à cette dernière. On l'entend chanter "c'est la fin du monde, ils sont devenus fous, oh Madeleine" sur une prod douce et moderne. Un aperçu que les fans avaient déjà pu entendre lors de ses concerts cet été, et qui ne peut que nous mettre la puce à l'oreille : des nouveautés seraient-elles à venir dans les prochaines semaines ?

Et Disiz n'a pas fini de surfer sur la vague du succès : le rappeur en a profité pour partager, dans la foulée, de nouvelles dates pour sa tournée. Dans une story Instagram, il a ainsi offert à ses followers les premières infos sur sa tournée, qui commencera donc le 27 octobre à Nîmes pour se terminer le 3 décembre à Mulhouse, en passant par Marseille, Lyon, Reims ou encore Metz. Après avoir performé à La Cigale de Paris, La Peste remet donc ça pour quelques dates, avec une énergie intacte.

On sait aussi que le papa de 44 ans a de gros projets qui dépassent la musique. On va en effet pouvoir savourer le charme de Disiz au cinéma, puisqu'il est à l'affiche d'un des films-événements de cette rentrée, La Cour des Miracles. Annoncé en salle pour le 28 septembre, la comédie racontera l'histoire d'un collège de Seine Saint-Denis menacé par l'arrivée d'un nouvel établissement "bobo et flambant neuf". Un nouveau défi pour le rappeur qui a décidément fait ses preuves dans le rap, et profite à présent pour tenter de nouvelles formes artistiques.

Du nouveau également du côté du merch : alors que les premiers t-shirts L'Amour proposé sur le site de Sublime se sont envolés rapidement, la marque de Disiz a décidé de lancer une nouvelle collection cet été. Une fois de plus, les pièces se sont écoulées en quelques semaines, faisant quasiment l'unanimité chez les fashionistas du rap game. Résultat : Sublime a décidé de créer de nouvelles pépites à collectionner. Cette fois, ce sont un collier et une chevalière qui sont teasés sur les réseaux, laissant les fans rêveurs.

Bref, une rentrée chargée et pleine de belles choses pour l'auteur de Pacifique. De quoi nous faire espérer, qui sait, que La Peste nous réserve une réédition de son chef d'oeuvre du printemps.