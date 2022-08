DJ Khaled : il révèle la tracklist folle de son nouvel album "God Did"

Lil Wayne, Dr. Dre, 21 Savage, Quavo, Jay-Z, Kanye West, Eminem, Drake et bien d'autres sont sur le prochain album de DJ Khaled, rien que ça.

S'il y a bien une chose inévitable sur un album de DJ Khaled, c'est une liste de featurings qui réunit tout le rap game. Au cours de sa carrière, Khaled a largement compté sur ses collaborateurs pour l'aider à concrétiser ses projets. Il a fait allusion à certaines collabs sur God Did et a confirmé que Jay-Z apparaîssait sur le projet tandis que Drake et Lil Baby ont aidé à lancer le premier single plus tôt ce mois-ci avec Staying Alive.

Jay-Z lachera son "meilleur couplet" selon Khaled

A peine 24 heures après avoir dévoilé la cover, Khaled a officiellement dévoilé la tracklist officielle de God Did. L'album comprendra 18 morceaux au total, avec des featurings impressionnants, même pour DJ Khaled. Drake apparaît sur l'intro de l'album, No Secret, son deuxième morceau sur le projet. Quant à Jay-Z, son couplet a été décrit par DJ Khaled comme "le meilleur couplet de Jay-Z". On a hâte de voir ça, d'autant plus qu'on retrouvera sur le même morceau Rick Ross, Lil Wayne, John Legend et Fridayy. Il y a aussi un remix de "Use This Gospel" de Kanye West, qui comprend également un verse d'Eminem et une production de Dr. Dre. D'autres artistes apparaitront sur le projet comme : Future, Lil Durk, 21 Savage, Roddy Rich, Quavo, Takeoff, Travis Scott, City Girls, Jadakiss, et plus encore.

Il est également probable qu'un nouveau single sorte avant l'album, prévu pour ce vendredi.

Travis Scott aussi sur l'album

Travis Scott avait été très silencieux suite au tragique festival Astroworld. Il avait déjà fait quelques apparitions sur scène mais le revoir sur un album est plutôt positif pour le rappeur qui finalise actuellement Utopia, son nouvel album repoussé dû à l'incident. C'est donc un plaisir pour ses fans de le retrouver sur un morceau, en plus en featuring avec Don Toliver, son protégé. Quand les deux s'allient, on est rarement déçu.

En tout cas on a hâte de voir ce que va donner ce nouveau album, et bien-sûr de réentendre ce désormais légendaire "Another One".

La suite vendredi.